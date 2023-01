Paola Chacón contó su curiosa (y paciente) historia de amor con su esposo

Exmiss Costa Rica Paola Chacón contó su historia de amor -

La miss Costa Rica 2019, Paola Chacón, dio a conocer la curiosa y paciente historia de amor con el que hoy es su esposo, José Pablo Mora.

La guapa modelo señaló que el muchacho tuvo que esperar bastante, primero para tener algo con ella y luego para poder llevarla al altar, pues ella estaba muy enfocada en el concurso de belleza.

“Lo conocí a los 20 años en una fiesta y me quiso ligar, pero yo tenía novio y no pasó nada. Lo volví a ver tres años después en otra fiesta y ahí medio, medio. Como ocho meses duramos hablando, como que sí y que no, hasta que ya formalizamos.

“Duramos ocho años de noviazgo, llevamos año y medio de casados y duré cinco años comprometida, él me pidió matrimonio cuando yo tenía 25 años, pero como estaba con lo del Miss Costa Rica lo fui atrasando, más pandemia, entonces me casé hace año y medio”, contó Pao en sus historias de Instagram, donde varios seguidores le hicieron preguntas.

Y pareciera que con el tema de los hijos el asunto va por el mismo lado, pues a sus 30 años no tiene en mente la posibilidad de convertirse en mamita y andar chineando.

Paola Chacón y su esposo llevan año y medio de casados. Instagram.

“No está en mis planes en este momento, tenemos otros proyectos, pero si llegara a tener uno, creo que la edad límite sería a los treinta y cinco años”, dijo.

Miss Costa Rica pronto obtendría el título de señora

Ya veremos qué pasa en el futuro, pero lo cierto es que Chacón se ve feliz haciendo ejercicio, más que todo ciclismo.

De hecho, hace poco se convirtió en embajadora de una marca británica que se dedica al diseño de productos alimenticios, llamada SIS, al lado de las también reinas de belleza Johanna Solano y Gabriela Jara, por lo que está enfocada en ese mundo de los atletas.