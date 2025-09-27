Paola Chacón sufrió fea caída en bicicleta y sus piernas quedaron “irreconocibles”

Paola Chacón presentó el programa de canal 7, Force Masters. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

La expresentadora de Teletica, Paola Chacón, se accidentó hace unos días en su bicicleta y este viernes mostró que sus piernas quedaron “irreconocibles” producto de los golpes que se llevó.

Chacón presentó al lado de Bismarck Méndez, el programa Force Masters, también es una reconocida modelo y en el 2019 obtuvo la corona del Miss Costa Rica, que para ese momento aún organizaba el canal del trencito.

En una historia de Instagram, Pao contó este viernes el accidente que sufrió el domingo en la bici y mostró que las piernas que lució en el concurso de belleza nacional y en el Miss Universo, son cosa del pasado.

(Facebook/Facebook)

“Vean cómo están mis piernas. Esta era la única pierna que tenía linda, sin cicatrices (la derecha). Esta es la que me he caído miles de veces, pero ya estaba mejor y, bueno, van como estoy, ¡qué tristeza!”, afirmó Paola al mostrar todos los raspones, heridas y cicatrices que tiene gracias a su gran afición a ese deporte.

Paola dijo que en el ciclismo cualquier cosa puede pasar y contó que el domingo, cuando se cayó, quedó con una fisura en la muñeca, las rodillas sumamente golpeadas, así como la bicicleta. “Nadie está libre de un accidente así”, mencionó.

Pao manifestó que llevaba tanto tiempo sin que le pasara algo así, que pensó que sus piernas, al fin, iban a lucir sin golpes, heridas o moretones; pero no fue así.

“Después de tanto láser, cremitas y de más de dos años sin caerme feo, el domingo me tocó otra vez”, afirmó.

Paola Chacón está con sus rodillas así. Fotografía: Instagram Paola Chacón. (Instagram/Instagram)

