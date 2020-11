“Con Tapón pudimos ir como ocho veces, pero esta vez por la maldita pandemia no pudimos ir. Ahora tenemos la posibilidad el domingo, que nos van a tener como en burbujas y nos sacan cada vez que canten nuestros hijos. Si gana, imagínese qué fiestón, yo me meto al escenario aunque no me dejen”, aseguró Gómez.