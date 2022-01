Papá de Ítalo Marenco lucha por volver a caminar, recuperar peso y regresar a la actuación

Álvaro Marenco Don Álvaro Marenco busca recuperar los más de 20 kilos que perdió. Cortesía.

Don Álvaro Marenco ha sabido darle vida a muchos papeles que le ha tocado encarnar en el cine, en donde, en ocasiones, ha protagonizado a un viejito que está en las últimas, incluso alguno ha llegado a fallecer.

Sin embargo, en la vida real don Álvaro tiene cuerda para rato, pues cada día que pasa se siente mejor, luego de superar el covid-19, que lo mantuvo internado durante casi dos meses en el hospital Calderón Guardia.

El experimentado actor se recupera luego de padecer la enfermedad que azota al mundo y aunque no llegó a estar en cuidados intensivos, sí confirmó que estuvo grave debido a una afectación que tuvo en los riñones.

El papá del presentador Ítalo Marenco contó que si bien en las películas o series le toca verse medio malito, él tiene fuerza para seguir adelante con su carrera y está deseando recuperarse por completo para volver a hacer lo que más le gusta que es la actuación.

Álvaro Marenco Álvaro Marenco ha contado con el apoyo de sus hijos, entre ellos Ítalo. Cortesía.

–¿Cómo se siente ahorita?

Mejor, ha sido un proceso de más de dos meses, ya tengo las dos vacunas y me sentía seguro haciendo comerciales porque me cuidaba muchísimo, pero esto es impredecible, no creo que haya hecho nada fuera de lugar para contagiarme y no tengo noción de dónde pude haber contraído el virus.

Empecé con una diarrea y después me hice la prueba, en la carpa del Calderón me vieron y me mandaron a guardar a la casa, pero por dicha otro doctor vio el expediente y cuando iba por la Embajada de México, me llamaron para internarme. Estuve diez días totalmente aislado de la gente que no estaba enferma, era duro porque me acostaba con seis al lado y de pronto amanecían cuatro, también vi gente que no se había vacunado y era notoria la diferencia, estaban totalmente entubadas.

–¿A usted qué le afectó?

Más que todo los riñones y un poquillo el corazón, para serle franco yo me sentía amarrado sin estarlo, pero nunca tuve fiebre, no perdí el gusto ni sentí dolor.

En un momento me sentía como el muñeco de feria porque las enfermeras se dieron cuenta de que el papá de Ítalo estaba en el hospital y me chineaban mucho y ellas querían una foto con el papá de él, eso fue en la segunda etapa ya cuando entré en el salón normal, cuando el covid se había ido.

–¿Cómo va la recuperación?

En recuperación y terapia, quedé muy delgado, pesaba 68 kilos y ahora estoy en 48. Tengo que elevar la masa muscular, la respiración me falló un poco, pero ya muy bien.

–Ítalo contó en redes que usted le llegó a decir que temía no comerse el tamalito en diciembre...

Sí, por dicha me comí como seis. Yo estuve grave, pero no entubado, nunca entré a UCI, pero sí pasaba horas con las mascarillas que te cubren toda la cara, no siempre sabía dónde estaba, gracias a Dios los tres hijos que tengo Daniel, Valentina e Ítalo se comportaron espectacular conmigo y me han cuidado mucho, ya me estoy bañando y puedo estirar el pie en las terapias, mi responsabilidad es volver a caminar bien.

Álvaro Marenco Álvaro Marenco está intentando volver a caminar con normalidad. Cortesía.

–¿En cuántas películas ha participado?

Hay algunas que no se han estrenado, otras en que he hecho protagónicos y unas tantas que he sido extra, pero en total en la página IMDB (página especializada en cine) aparecen 101, en varias de ellas me ha tocado vivir de todo, pero en la mayoría de ellas me toca hacer de un viejo cacreco que fallece.

–Incluso, hace poco ganó un premio con un papel así...

Sí, con el corto “Como un desconocido”, es de los mejores trabajos que he hecho y es el único premio que me han dado. El director Erick “Peyoyo” Muñoz lo mandó a 30 festivales y en uno de ellos me llevé ese reconocimiento. Es un papel muy divertido porque el viejo compra el ataúd, pero se muere antes el yerno.

–¿Cómo se siente al hacer esos papeles y que en la vida real más bien tenga fuerza hasta para compartir?

Así es, yo ahorita tengo 78 años, pero siempre me he sentido menor. Yo nunca me he ido de la actuación, ya superé el cáncer y ahora el covid, cuando me pensioné pensé que iba a aprender a tejer o a regar matas con una tía, pero mi motivación es la sobrevivencia y actuar cualquier papel es algo que disfruto mucho.