Papá de los gemelos Castillo debutó en la televisión costarricense

Don Eduardo Castillo, papá de los reconocidos modelos gemelos Douglas Castillo y Esteban Castillo y Esteban Castillo, vivió un momento muy especial este viernes al debutar en la televisión costarricense.

El señor apareció en el programa No tan cristiana, conducido por Cristina Nassar en el canal ¡Opa!, donde mostró una de sus grandes pasiones: la música.

Don Eduardo junto a sus hijos los gemelos Esteban y Douglas Castillo. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: (Video) Papá de los gemelos Castillo tiene un talento que pocos conocían

Un debut lleno de orgullo

Fue Esteban Castillo quien compartió con entusiasmo la participación de su papá en televisión.

“Mi papá hoy (el viernes) en la TV de Costa Rica haciendo lo que más ama”, escribió, junto a videos en los que se ve a don Eduardo tocando el teclado.

Una pasión de toda la vida

Según contó su hijo, la música ha sido parte esencial de la vida de don Eduardo Castillo desde siempre.

“Mi papá es músico desde que tengo memoria y desde hace unos años está tocando música de los 70 y 80 en fiestas y le está yendo increíble”, agregó Esteban.

Debut del papá de los gemelos Castillo en la TV de Costa Rica

LEA MÁS: Así lucían los gemelos Castillo cuando empezaron en el modelaje

Más allá de su profesión

Aunque es informático de profesión, don Eduardo ha sabido desarrollar su talento artístico, incluso formando parte en el pasado del grupo Frágil.

Actualmente, continúa ligado a la música como integrante del dueto Castiso, con el que se presenta en distintos eventos.

El talento no siempre se hereda

A pesar de haber crecido rodeados de música, los gemelos Douglas y Esteban Castillo no siguieron ese camino.

“Y no, nosotros no salimos con el gen de músicos”, aclaró Esteban.

Esteban Castillo compartió con orgullo la noticia del debut de su papá en la televisión costarricense. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: A los gemelos Castillo les cayó la policía en pleno París, ¿qué locura hicieron ahora?