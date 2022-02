Papás de Renzo Rímolo le pegaron una salvada

Renzo Rímolo Renzo Rímolo todavía depende de los tatas. Cortesía.

El locutor y comediante Renzo Rímolo tiene que agradecerle a sus tatas por las salvadas que le pegan cada vez que se jala una torta.

Resulta que el ganador de la segunda temporada de “Dancing with the stars”, por fin se fue a vivir solo y como no está muy acostumbrado a la independencia, se le olvidó pagar la luz y se la cortaron.

Como tenía que bretear desde la casa de manera virtual para el programa “Los Madrugones”, de Neón radio, agarró sus chunches y se fue para donde sus papás, quienes como buenos chineadores lo recibieron con desayuno, frutica y mucho cariño, lo que lo hizo preguntarse por qué jaló de la casa si tenía tantas comodidades y se lleva tan bien con ellos ¿ Por qué habrá sido?