Papi Pazz cumplió 12 años de no tomar licor y le envió un consejo a los que luchan contra un vicio

Los 15 de enero, Día del Santo Cristo de Esquipulas o Cristo Negro, son una fecha muy especial para el humorista Mauricio Artavia, mejor conocido como “Papi Pazz” porque ese día, 12 años atrás le dijo: “no más” al alcohol.

El comediante no dejó pasar la fecha ni la oportunidad para enviarle un mensaje a a todos aquellos que luchan contra algún vicio, porque asegura que si él pudo cualquiera lo puede lograr.

Mauricio decidió dejar de tomar cuando se enteró que iba a tener a su hija menor Alana, quien es ahora la luz de sus ojos.

El humorista Mauricio Artavia decidió dejar los vicios cuando se enteró que iba a nacer su hija Alana.

Según nos había contado en una entrevista anterior, al momento de la decisión se sentó a conversar con la botella de licor y recordó todas las buenas fiestas que se pegó gracias a ella, pero también los muchos momentos y oportunidades que perdió por su culpa y decidió despedirse de ella al ver que era más el daño que le había causado.

“Hoy estoy muy feliz porque estoy cumpliendo 12 años de haber dejado de tomar licor, por supuesto gracias a Dios, con Dios en el corazón usted es capaz de dejar cualquier vicio se lo aseguro, y hoy estoy bendecido al lado de mi familia, de gente que me quiere y comprobando que sin licor también hay felicidad, una felicidad más buena, es una felicidad que viene de Dios, sin efectos secundarios, entonces quería darles un consejo:’si usted está pensando dejar de tomar y usted dice: no se puede’, pues sí si se puede, no le digo que es fácil, no lo voy a engañar se pasan largas horas de eterna soledad, pero se puede”, dijo Papi Pazz en un video que compartió en sus redes para conmemorar la fecha este 2024.

Tiempo atrás el humorista administró varios bares en Alajuela lo que hacía que estuviera más tentado a seguir tomando, pero desde ese día que dijo: “no más” se ha mantenido firme aunque también ha tenido sus recaídas, pero “no de esas que me alcé de tanda varios días”.

“Si yo pude, cualquiera de ustedes pueden, yo tomaba demasiado licor, todos los días tomaba licor y pensaba que no había nada después del alcohol y sí, hay mucho, mucho después del licor y como cosa principal está la felicidad de su familia y de las personas cercanas a usted”, dijo en el video.