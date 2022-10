Para Gerardo Zamora ver a su esposa e hija modelando es “un regalo de Dios”

Gerardo Zamora no se perdió ni un solo momento del desfile de su esposa e hija . Mauricio Acuña.

El periodista Gerardo Zamora no se perdió ni un solo instante del debut en las pasarelas que tuvieron su hija Luciana y su esposa Ginnés Rodríguez, como parte del lanzamiento de la nueva colección Pretty Kids, del nuevo catálogo de El Éxito Betancur.

Si bien la visión en su ojo izquierdo no está todavía al cien por ciento y el otro lamentablemente lo perdió por el tumor que se le hizo, el orgulloso padre y esposo no quiso perderse esta ocasión tan importante para la familia.

“Ahí estuve en primera fila, disfrutando algo que les fascina a ambas, Luciana desde hace ocho días que sabía que iba a desfilar, no cabía de la felicidad. Uno viene a apoyarlas con el aplauso, también llevo varios videos, fotos y vi que se la jugaron como modelos”.

“Es un sentimiento como de equipo, nos gusta apoyarlos en cosas más formales como exámenes pero también recreativas”, agregó.

En lo personal, dijo que todas esas actividades le ayudan demasiado.

“Me fascina porque me distraen este tipo de cosas, siento que me oxigeno porque han sido tres años difíciles, llenos de pruebas, de pasillos de hospital, de citas médicas, de diagnósticos duros... Entonces situaciones como estas yo las considero como regalos de Dios”, señaló.

En cuanto a su hijo menor, Marcelo, Gerardo contó que está enfiebrado con el tema del fútbol, está haciendo el álbum del Mundial y preguntando hasta más no poder sobre el deporte rey.

“Las preguntas que me hace son muy difíciles y profundas, lo veo en todas, tiene siete años pero su cabecita es una bola de fútbol. Ahora con la construcción del nuevo estadio del Herediano está como loco, yo le he ido contando cómo va a ser, me pasa preguntando, ya él se imagina cuando vayamos a ir, además quiere ser jugador profesional, yo le doy algunos bolados que aprendí en la Copa Chinamo”, aseguró Zamora.