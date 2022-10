Ginnés Rodríguez y su hija debutaron en pasarela: “Cuando era niña quería ser Miss Costa Rica”

Ginnés Rodríguez y Luciana fueron apoyadas de cerca por Gerardo Zamora. Foto: Mauricio Acuña

Cuando tenía la edad de su hija Luciana (9 años), la periodista Ginnés Rodríguez, al igual que muchas niñas en nuestro país, soñaba con llegar a ser Miss Costa Rica.

Como todos sabemos, ese sueño no se cumplió pero no se quedó con las ganas de caminar por la pasarela, al menos una vez en la vida y si era acompañada de su linda y coqueta hija, mucho mejor.

Ambas fueron parte del lanzamiento de la nueva colección Pretty Kids, del nuevo catálogo de El Éxito Betancur, que se realizó este jueves en San José.

Allí, junto con otras niñas y mujeres más grandes, desfilaron y mostraron los diseños y también la bonita química que existe entre ellas.

Ginnés Rodríguez y su hija Luciana se lucieron en la pasarela. Foto: Mauricio Acuña

-¿Cómo fue esa primera pasarela juntas?

Fue muy interesante porque la primera salida fue con un poco de nervios y le pregunté a mi hija y me dijo que ella no sentía nada, entonces pensé que no podía ser que yo fuera la que estaba más ansiosa y es porque era la primera vez que comparto con mi hija algo que a ella le gusta mucho y creo que en algún momento a todas nos pasó, que pensamos que sería lindo salir y modelar ropa.

-Entonces ella fue la que la convenció a usted de desfilar...

Ella fue la que me dio los tips, me dijo que cuando llegáramos al centro que tirara besos, entonces yo le decía que yo la iba a seguir, que hiciera y que yo hacía lo mismo. Ella es una que me pasa escogiendo lo que me pongo para que me parezca a lo que ella anda.

-Salió con el gusto por las cámaras según vemos...

Es muy extrovertida, desde pequeñita le encanta hablar por celular o con la gente de frente, ella es la que organiza con sus primas los desfiles de modas, los actos culturas en las reuniones familiares, entonces sabemos que esa vena artística ya la lleva, pero será sorpresa ver por dónde la lleva. Nosotros como papás estamos felices, siempre lo hablamos, si quiere ser estilista y dedicarse a eso, nos encantaría que sea feliz y lo más profesional en su área.

-¿La Ginnés chiquitilla soñaba con estar en una pasarela?

Yo quería ser Miss Costa Rica y todo, jugaba Barbies y esa era yo. Nunca se materializó, más allá de un juego hasta este momento, salió un poco la Ginnés niña para estar en concordancia con mi hija, aprendimos a cambiarnos rápido y eso le decía a Lucy, que ella que quiere ser modelo pero tiene que aprender a vivir con ese corre, corre, es algo que yo recuerdo de mi tiempo en noticias y me gustó que ella pudiera ver ‘ese detrás de la cámaras’ que se vive en estos eventos.

-¿Cómo sintieron el apoyo de Gerardo y su hijo Marcelo que estaban en primera fila?

Vio, qué lindo comité de apoyo nos trajimos. Ahí les tiramos besos, los vimos grabando y todo, Gera fue el primero que nos dijo que quería venir a vernos.

Imagino que después de todo lo que han pasado como familia, ahora disfrutan el triple este tipo de actividades...

Hemos aprendido a sacarle el jugo a estos momentos, cuando existe la oportunidad de compartir en familia cualquier logro, lo hacemos porque las celebraciones no siempre están presentes, a veces hay momentos en que hay que estar unidos pero para darnos apoyo, ahora más bien hay que festejar.

-¿Siente que se convirtieron en un ejemplo de motivación para las demás personas que pasan momentos duros?

Ojalá que así sea, siempre le decimos a Dios que nos haga instrumentos de su paz, a veces yo creo que cuando lo ven a uno sonriendo aunque no todo esté como uno quisiera, le muestra a la gente que sí se puede ser feliz a pesar de que tengamos situaciones complejas. Lo hacemos de forma natural, pero sí es así, en buena hora que podemos llevar ese mensaje.