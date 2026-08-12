Para Pablo Rodríguez, este día fue doblemente especial por una curiosa coincidencia

Para el actor Pablo Rodríguez el 11 de agosto son doblemente especial. (redes/Instagram)

Para el actor y expresentador Pablo Rodríguez los 11 de agosto son doblemente especial, pues dos de las mujeres más importantes de su vida cumplen años el mismo día.

Se trata nada más y nada menos que de su mamá Victoria Herrera y de su pareja Viviana Calderón, a quienes dedicó un extenso y muy emotivo mensaje en sus redes sociales.

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“Hay coincidencias en la vida que parecen demasiado bonitas para ser casualidad… Hoy cumplen años dos de las mujeres más importantes y trascendentales de mi vida: mi mamá y mi amor de la vida”, escribió.

Rodríguez destacó que ambas mujeres ocupan lugares completamente diferentes en su corazón, pero que las dos han sido fundamentales para convertirlo en el hombre que es actualmente.

“Una me dio la vida, me enseñó mis primeros pasos y, de una u otra manera, ha sido parte de todo lo que soy. La otra llegó para compartir conmigo el camino, para construir una vida a mi lado, para enseñarme, acompañarme y convertirse en una parte esencial de mi historia”, expresó.

El actor Pablo Rodríguez y su novia la presentadora Viviana Calderón siguen más enamorados que nunca. (redes/Instagram)

El actor incluso calificó como una “hermosa casualidad” que el mismo día en que celebra a la mujer que le dio la vida, también pueda festejar a la mujer con quien decidió compartirla.

“Son amores diferentes, con lugares diferentes e irremplazables en mi corazón, pero ambas tienen algo en común: han dejado una huella profunda en el hombre que soy y han hecho mi vida infinitamente más valiosa”, agregó.

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Doña Victoria, la mamá de Pablo Rodríguez, cumpleaños igual que su nuera. (redes/Instagram)

Pablo aseguró sentirse muy afortunado de poder celebrar a las dos y, más que felicitarlas, quiso agradecerles por todo el amor que le han dado.

“Feliz cumpleaños, mamá. Feliz cumpleaños, mi amor. Hoy celebro sus vidas, pero también celebro la inmensa fortuna de tenerlas en la mía”, concluyó el actor.