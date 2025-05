Pareja de Kevin Chamorro reconoció una dura verdad sobre su cambio de vida en Portugal

Kevin Chamorro, exportero del Deportivo Saprissa, ahora juega en Portugal.

Kevin Chamorro, exportero del Deportivo Saprissa, lleva más seis meses jugando en Portugal y, según reconoció su pareja, Ashley Arguedas, no todo ha sido felicidad desde que se fueron del país.

La prometida del arquero del Estoril Praia de Portugal, hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en la que también aclaró que no está arrepentida de la decisión que tomaron como familia, de dejarlo todo y salir de la zona de confort.

“Nunca tuve miedo de irme de mi zona de confort, todo lo contrario, estaba segura que iba a ser una experiencia única que no podíamos dejar pasar; sin embargo, no sabíamos tampoco lo que iba a pasar. No ha sido fácil y hay días más difíciles que otros, pero no cambio esto por nada, somos los 3 contra el mundo”, empezó escribiendo.

Arguedas reconoció que este tiempo fuera los ha vuelto más valientes de lo que imaginaron, pues no sabían con lo que se iban a encontrar o qué les depararía el futuro en este país.

“Mi admiración total a Kevin, que ha luchado y nunca se ha rendido a pesar del cansancio y el sueño, estoy segura que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Este tiempo acá se ha resumido en una sola palabra: Agradecimiento a Dios por esta oportunidad y porque Él siempre está”, agregó en su publicación.

En noviembre pasado, la pareja se comprometió luego de que el portero le pidiera matrimonio frente al Palacio de Westminster y el famoso Big Ben (como se conoce a la gran campana del reloj) en Londres.

Chamarro firmó con este equipo hasta junio de este año y aún no se sabe si renovará su contrato o si tiene planeado pasarse a otro club.