Paris Hilton reveló los detalles más sensibles e íntimos de su vida

Con motivo del lanzamiento de sus memorias, “Paris: The Memoir”, la multimillonaria Paris Hilton habló de dos hechos traumáticos que marcaron su vida: el abuso que sufrió cuando era adolescente y la decisión de interrumpir un embarazo para el cual “no estaba lista”.

Dicen que la maternidad pone los sentimientos a flor de piel y parece que Paris no es la excepción. Desde que se convirtió en madre, la excéntrica empresaria se muestra más sensible y ahora decidió revelar algunos hechos de su vida que hasta el momento había guardado solo para sí. Además de contar cómo fue drogada y violada a los 15 años reveló que se practicó un aborto cuando tenía un poco más de 20.

Según La Nación, la declaración de la estrella de “Paris in Loveo” ocurrió en una entrevista en la que Parin subrayaba la importancia de usar su plataforma para apoyar los derechos reproductivos y ayudar a otras mujeres. Fue en medio de ese contexto que Hilton hizo referencia a su decisión de interrumpir un embarazo.

Paris Hilton anuncia el nacimiento de su primer bebé

“Esto también era algo de lo que no quería hablar porque había mucha vergüenza al respecto”, expresó la rubia en una charla íntima con Glamour UK.

Tras asegurar que “era una niña y no estaba preparada para eso”, la influencer habló de la importancia del derecho constitucional al aborto.

“Creo que es importante. Hay tanta política a su alrededor y todo eso, pero es el cuerpo de una mujer... ¿Por qué debería haber una ley basada en eso? Es tu cuerpo, tu elección y realmente creo en eso”, dijo luego de que Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri y Dakota del Sur prohibieran el aborto en sus estados.

“Es alucinante para mí que estén haciendo leyes sobre lo que hacés con tu salud reproductiva porque si fuera al revés con los muchachos, no sería así en absoluto”, opinó luego de que este fallo judicial que le otorga a cada estado la potestad para decidir al respecto fuera fuertemente cuestionado por la sociedad y hasta por el propio presidente Joe Biden que calificó a este hecho como “un trágico error de la Corte Suprema”.

No obstante, dos décadas después de abortar, Hilton se convirtió en madre a través de un vientre de alquiler.

Paris Hilton, Carter Reum y el pequeño Phoenix Barron. Instagram

“Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado. Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé”, expresó en People sobre el recién nacido llamado Phoenix Barron.

Le robaron la infancia

A pesar de que su vida está llena de lujos y glamour, Paris ha contado en más de una oportunidad que tuvo una infancia y adolescencia traumática. Fue en esta misma entrevista, donde habló sobre la interrupción de un embarazo, que la heredera multimillonaria reveló que su primer encuentro sexual no fue consentido.

Según su relato, por esos años vivía con su abuela materna en Palm Springs e iba todos los fines de semana a Los Ángeles a visitar a sus amigos. En uno de esos viajes, un chico mayor al que conoció en un centro comercial puso algo en su bebida y abusó de ella.

“Los chicos mayores siempre estaban merodeando las tiendas. Hablábamos con ellos e intercambiábamos nuestros teléfonos”, recordó quien por aquel entonces tenía apenas 15 años.

Paris Hilton y su amado Carter Reum. archivo (Tomada de Twitter)

Un día, uno de estos chicos invitó a Paris y sus amigas a su casa y, según su recuerdo, les dio de beber vino.

“Yo no bebía ni hacía nada en ese entonces. Cuando tomé quizá uno o dos sorbos inmediatamente comencé a sentirme mareada. No sé lo que puso allí. Tengo visiones de él encima de mí, tapándome la boca y diciendo: ‘estás soñando, estás soñando’ mientras me susurraba al oído.

“Yo era solo una niña, siento que me robaron la infancia”, señaló quien tiempo después volvió a ser víctima de más abusos en Provo Canyon, la estricta escuela de Utah en la que estuvo internada durante dos años para corregir algunos comportamientos.

Drogas, exámenes ginecológicos nocturnos y un nuevo acoso por parte de un profesor forman parte de sus recuerdos durante aquella estadía.

“Yo era una chica muy joven y fui manipulada. Se aprovechó de una niña. Me llamaba por teléfono todo el tiempo, coqueteando conmigo, intentando meterme en la cabeza que era una mujer madura”, contó Paris mientras rememoró la noche que este adulto la sacó de su casa y la metió en su auto: “Solo nos besamos, pero si no llegan a venir mis padres no quiero imaginar lo que habría intentado hacerme”, relató.

Paris Hilton ya promociona su libro de memorias. Instagram

Tras asegurar que por aquel entonces bloqueó lo sucedido, Hilton recordó estas situaciones de acoso años después, hechos que sin duda serán parte de su libro autobiográfico “Paris: The Memoir” que saldrá a la venta el próximo 14 de marzo.