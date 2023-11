Participante de Nace una estrella dejó un emotivo mensaje tras abrir concierto de Ricardo Montaner

04/11/2023. Parque Viva. La Guácima de Alajuela. Hora: 07:40 p.m. El cantante venezolano Ricardo Montaner ofreció un concierto este sábado en el anfiteatro Coca Cola de Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela, como parte de su gira "Te echo de menos".En la foto, los teloneros de Nace Una Estrella. César Fuentes. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

La participante de Nace una estrella Jafet Jerez abrió su corazón para contar cómo vivió la apertura del concierto del cantante venezolano Ricardo Montaner y todo lo que ha hecho hasta ahora para lograr uno de sus sueños.

Mediante su cuenta de Instagram la talentosa salvadoreña compartió una serie de imágenes de la experiencia que vivió este sábado 4 de noviembre en el Parque Viva.

“Por muchos años deseaba poder conectar con ustedes en el escenario y mi deseo fue escuchado, se concedió de manera sobrenatural y exponencial en mi vida”. escribió.

La cantante fue sincera con sus seguidores y les contó que después de años de tocar puertas, recibir negaciones y llorar, sus oraciones fueron escuchadas. Aunque afirma que nunca se dio por vencida ni tiró la toalla.

“Continué tocando puertas, y ayer (sábado) tuve el privilegio de abrir el concierto de Ricardo Montaner en mi amada Costa Rica. Tengo que decir que la ola de cariño que me transmitieron fue abrumadora y enterneció de manera profunda mi corazón. Desde ya me siento ganadora, porque me gané un lugar en sus corazones y un espacio en este mapa”, agregó.

La salvadoreña confesó que después de esta experiencia ella se siente acuerpada y siente que pertenece a Tiquicia.

“Me siento aceptada por un pueblito al que amo y al que siempre quise cantarle, aunque nadie me escuchaba en esos momentos, yo seguí cantando sin detenerme y este sábado me dieron la oportunidad. En mi corazón solo existe agradecimiento y amor hacia Costa Rica por la oportunidad”, concluyó.

Recordemos que la guapa Jafet llegó al país desde el 2015, luego de que su mamá decidiera huir de El Salvador por la ola criminal que había en ese país.