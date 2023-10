Jafet Jerez, participante de Nace una estrella, hace un anuncio que la tiene muy feliz

Jafef Jerez es una de las participantes de la categoría de adultos de Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

La cantante salvadoreña, Jafet Jerez, subirá este domingo al escenario de Nace una estrella doblemente motivada, ya que recibió una noticia que la tiene brincando de felicidad.

Jerez está demasiado alegre porque tras un año de pulsearla y ponerle bonito, finalmente presentó el examen para naturalizarse tica y el resultado fue el que ella esperaba.

Es decir, Jafet está pronto a convertirse en una tica más y eso la tiene feliz porque, según mencionó, se identifica bastante con el pura vida.

“Tengo meses estudiando sobre la historia de este país, sobre sus vertientes, sobre parques nacionales. He ido a varios museos para empaparme un poquito más sobre la historia de Costa Rica, sobre la visión que tenía este país desde sus primeros presidentes. Ha sido todo un proceso de hace más de un año y me he sentido más cerca de ese gran fin que es tener mi cédula como una tica nacionalizada”, mencionó la comerciante de pupusas en sus redes sociales.

El domingo pasado fue cuando ella presentó el examen que definiría si le entregaban la cédula o no y, aunque fue bastante difícil, se sacó un 87.2 en la nota, lo suficiente para convertirse en una tica más.

“Me saqué un 87.2 que a mí me supo a 100 porque, de verdad, es un examen muy difícil”, agregó.

La participante del concurso de canto de canal 7 se declaró salvadoreña de nacimiento y costarricense por elección. Asimismo, mencionó que hace tiempo es tica de corazón, pero que ahora se le cumplirá su sueño de ser tica por la ley.

Jafet Jerez comparte la noticia que la tiene muy feliz

“Cuento los días para al fin poder tener esa cédula número 8″, afirmó en relación al número con el que se inicia el documento de identidad de un costarricense nacionalizado.

Jafet Jerez vive en Costa Rica desde el 2015, luego de que su mamá decidiera huir de El Salvador por la ola criminal que había en ese país.

Según contó Jafet en el programa Los más picante con La Teja, que se transmite los lunes y viernes a las 4 de la tarde en el Facebook de La Teja, la decisión de salir del país la tomaron luego de que en un solo día en El Salvador se registraron 700 homicidios.