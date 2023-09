Jafet Jerez tomó una fuerte decisión para evitar volver ir a reto en Nace una estrella

Jafet Jerez quedó traumada con la experiencia de la gala anterior (Albert Marín)

La participante salvadoreña de Nace una Estrella, Jafet Jerez, no quiere volver a ser sentenciada a reto y a las puertas de salir del programa, por lo que se puso manos a la obra para buscar el apoyo de la gente que no ha estado del todo con ella votando para que no se vaya.

Aunque su talento sorprendió a Costa Rica y se hizo viral poco antes de que iniciara la sexta temporada del concurso, Jerez se topó con la sorpresa de que no ha tenido el apoyo del público que esperaba, hecho que la mandó a reto la semana anterior. Según ella, hubo una especie de confianza de ambos lados, pues muchos creyeron que con tener buenas calificaciones de los jueces, ya alcanzaba y no es así.

Para evitar estas complicaciones y no volver a zona de riesgo, la pupusera decidió salir a buscar votos a la calle y con una inesperada presentación en un conocido restaurante.

“No me quiero ir nunca más a reto, por eso fui a buscar votos de uno en uno, y me encontré con una cantidad preciosa de cariño. No me imaginaba que tantas personas me reconocerían por el programa, tener este contacto me llenó de más energía y fuerza para hacer las cosas mejores cada domingo”, contó en su Instagram.

Al final del día, la salvadoreña consiguió muchos votos y quedó sorprendida por el amor y cariño de muchos costarricenses que se topó en el camino y que le dieron a su apoyo para la próxima gala, donde tendrá que complementar los votos con buenas calificaciones para no ir al temido reto.

Algo que también nos llamó la atención es que Jafet andaba con una camisa que tenía un código qr en la espalda, para que así, la gente la viera lo escaneara y de una vez los llevara al segmento de votaciones del programa y así evitarse la fatiga de entrar y buscar el sitio web. Muy viva la artista.