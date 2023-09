Participante de Nace una estrella: “Estar lejos de mi familia me afecta emocionalmente”

Jeremy Solís Amador es cantante desde chiquitito.

Jeremy Solís Amador tiene 13 años y su amor por la música inició desde sus primeros años de vida.

Este sancarleño está en sétimo del colegio y ahora debe balancear sus responsabilidades de estudiante con su participación en Nace una Estrella.

El talentoso adolescente audicionó en el 2021; sin embargo fue hasta este año que volvió a casting y recibió la noticia de que había sido seleccionado para conquistar el escenario del programa.

Jeremy, a quien le tocó dejar su natal Venecia, es el tercero de dos hermanos más.

En La Teja hablamos con é y esto fue lo que nos dijo.

-¿Desde hace cuánto tiempo canta y qué siente por la música?

Es una pasión muy grande, yo empecé a tararear canciones cuando tenía dos años, luego lo hacía con cables o mangueras que sirvieran de micrófono y empecé en la música a mis seis años, cuando participé en un festival de las artes en la escuela.

-¿Llevó clases profesionales de música?

Nunca lleve clases de manera profesional, tengo una profe que se llama Keylin Moranes, ella fue mi profe en la etapa de la escuela y fue quien me preparó antes del programa. La verdad estoy muy agradecido con ella porque me ha enseñado bastante.

Es claro que lo de Jeremy iba a ser la música. Cortesía

-¿Cómo se describe Jeremy?

Soy una persona alegre, positiva, que sabe controlar las situaciones de estrés, me destaco por ser responsable e inteligente.

-¿Qué profesión le gustaría desempeñar cuando sea más grande?

Me gusta mucho la aviación, me gustaría ser cantante, diseñador gráfico o arquitecto.

-¿Cómo le fue en la audición?

Fue mi segunda audición, porque en el 2021 hice casting, pero desafortunadamente no había quedado.

Yo vivo con mi familia en Marsella de Venecia en San Carlos, desde allí viajamos para venir a hacer esta segunda audición, llegamos temprano, por dicha me pasaron antes porque faltaba gente, entonces no me dio tiempo de ponerme nervioso, tiempo después me llamaron para la segunda ronda por lo que me preparé muy bien y fui elegido.

-¿Cómo hace para distribuir el tiempo de los ensayos y el cole?

Yo soy parte de las personas que están en el hotel que puso el canal, entonces pasó ensayando, pero cuando tengo exámenes me toca ir a hacerlos, y para recibir las materias mis compañeros me pasan la información para que me pueda poner al día.

-¿Es complicado tener las responsabilidades del cole y estar en el programa?

Sí, es complicado y hasta frustrante porque a veces no consigo la materia. La estrategia que estoy utilizando es que los lunes y los martes tenemos ensayos cortos entonces lo que me resta del día copio la materia de lo que me hace falta.

-¿Cómo se considera cómo estudiante?

En Nace me dicen que soy muy disciplinado y buena persona. Mientras que en cole me dieron el chance de estudiar a distancia porque soy un estudiante muy aplicado, mis notas son de 89 para arriba, entonces me considero buen estudiante en ambas cosas.

Jeremy Solís Amador hizo por primera vez el casting de Nace una estrella en el 2021.

-¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre aparte de cantar?

Aquí en el hotel me gusta ir a jugar con una bola de voleibol, me gusta ver televisión, estar con el celular y también disfruto mucho estar con mis otros compañeros.

-¿Cuántos hermanos tiene?

Tengo una hermana de 18 años que se llama Kristel y un hermano de 8 años que se llama Dominic. Yo soy el del centro y cada uno nos llevamos cinco años de diferencia.

-¿Cómo ha sido la experiencia de estar lejos de la familia?

Es muy triste, a veces me pone mal y me afecta emocionalmente. En una de las galas anteriores mi familia me había dicho que no iba a venir a verme y eso me puso muy triste, pero trato de hacer lo que puedo porque sé que al final ellos me ven y me apoyan.

Jeremy Solís Amador está en sétimo del colegio. (Cortesía)

-¿Cuál es su género de música preferido?

Me encantan las baladas, y una de qué otra ranchera. También me encantan las famosas canciones “plancha”.

-¿Este es su sueño?

Sí, un sueño que siempre quise cumplir, yo veía los programas pasados y lloraba porque deseaba estar en la posición de los que estaban en ese momento. Desde niño soñaba con estar en algún reality de canto y experimentar todo lo que conlleva un programa así.

-¿Qué representa esta oportunidad?

Representa un antes y un después, porque me va a marcar de por vida, es algo con lo que voy a poder crecer musicalmente y voy a ser reconocido.

-¿Cuál de todos los cantantes es un ejemplo para usted?

Me gusta mucho el tipo de música que hacen Sebastián Yatra y Luis Miguel, son un ejemplo y me gustaría ser como ellos.

-¿Cuál es su equipo de fútbol preferido?

Soy morado igual que mi mamá, somos dos morados de corazón y casi siempre veo los partidos, pero quien no se los pierde es mi madre.

-¿Qué caracteriza a Jeremy de los otros participantes?

Mi carisma, amabilidad y humildad. Muchos de mis compañeros en el canal me dicen que soy una luz por mi positivismo y calidad de persona.

-¿Cómo se lleva con los otros compañeros?

Nos llevamos muy bien, tenemos un círculo de amistad, y la verdad a veces no se siente que es una competencia.