Participante de Nace una estrella le debe a alguien especial su talento y la pasión por la enfermería

Ana Laura Madrigal asegura que ella no se considera roquera y que la producción es la que le elige las canciones. (Lilly Arce Robles.)

Ana Laura Madrigal Cruz tiene tan solo 20 años, pero ya sabe muy bien lo que quiere hacer por el resto de su vida.

La participante de Nace una estrella, vecina de Ciudad Quesada, en San Carlos, le debe su talento musical a alguien muy especial que perdió en enero pasado y, que según nos confesó, por él es que terminó estudiando Enfermería.

Conozca un poco más de ella y de todos los planes que tiene en mente, una vez que termine el concurso de canto de Teletica.

- ¿Qué tal la experiencia de dejar el hogar tan joven para cumplir su sueño?

Todo este proceso ha provocado cambios increíbles en mi vida. Solo salir de San Carlos fue un cambio enorme para bien, pero a la vez fue un cambio muy brusco por el hecho de tener que dejar a mis gatos (tiene cinco) por ejemplo.

- Es decir, tan sola no vivía...

Cuando vivía con mi mamá tenía tres gatos y dos perros, pero cuando me fui a vivir sola adopté otros dos gatos y ahora todos están con mi mamá, pero después la idea es venirme para acá, pagar un departamento y traerme a mis animales.

- ¿Se quedará viviendo en San José?

Correcto, cuando termine el programa pienso venirme a trabajar acá, buscar lugares en los que tengan música en vivo, que les guste la dinámica que hago en mi show, que es un ‘look show’, que no sé si todo el mundo hace acá en la capital, pero por el momento no he visto a tanta gente que lo haga.

Cuando estaba en la escuela y el colegio participaba en los festivales de las arte.

- ¿De qué trata su show y por qué es diferente?

Un ‘look show’ es básicamente hacer una presentación con un pedal con botones, que tengo en mis pies, en los que puedo grabar los sonidos que estoy haciendo con la guitarra y con el micrófono para al final terminar tirando mi propia pista, algo así. No es un karaoke, yo hago mi propia pista en vivo y después canto sobre eso. Todo mi repertorio es en inglés porque trabajaba especialmente por los lados de Fortuna, que hay bastantes extranjeros, pero sí tengo varias en español y todo tipo de géneros.

El juez Ricardo Padilla se ha asombrado mucho de la calidad vocal de la sancarleña.

- ¿Se dedica oficialmente a la música?

Quizá hace un año, que fue cuando empecé a hacer shows en lugares de La Fortuna, pero es que además estudio Enfermería como plan B, entonces vivo de la música y estudio como un plan alternativo. Igual quiero dedicarme a la Enfermería en algún momento de mi vida, pero la música no la pienso dejar de lado.

- ¿Sigue estudiando o le tocó ponerle pausa por el programa?

Ahorita me faltan tres cuatrimestres para terminar la carrera, pero este cuatrimestre no me matriculé para dedicarme de lleno al programa. Mi idea es graduarme de bachiller y especializarme en salud mental para dar sesiones de musicoterapia. Esa es mi meta como enfermera, usar la música como medicina.

En su época del colegio también participaba en los desfiles.

- ¿Qué la motivó a ir a audicionar a Nace?

En San Carlos conocí a Kike Ramírez, que fue el segundo finalista de la quinta temporada de Nace, y él fue el que me metió la espinita. Me decía: ‘vaya y participe’, ‘vaya a audicionar’ y yo le decía que no creía que ese fuera mi destino. No creía que fuéramos a pasar por lo mismo, lo veía imposible.

Llené el formulario y, si le soy muy sincera, lo llené sin tener plena conciencia de lo que podía pasar porque nunca pensé que fuera a entrar. Mi hermana (María José Madrigal) fue una de las principales que estuvo ahí puyando para que me inscribiera. Cuando me llamaron a la tercera audición, yo aposté con ella 10 mil colones a que no entraba y aún se los debo.

- ¿De quién heredó el gusto por la música?

De parte de mis dos familias hay mucho talento, solo que ninguno lo ha expuesto, por parte de mi papá, casi todos mis primos son artistas, tatuadores, bailarines, cantantes, bajistas, productores y es que a mi abuelo (Franco Madrigal) le gustaba mucho la música. De hecho, él murió de Alzheimer (en enero) y una de las últimas interacciones que tuvo antes de perderse totalmente fue cuando le llevé una guitarra, por eso es que también me quiero dedicar a la enfermería, porque él era un paciente de salud mental y ya no recordaba ni cómo caminar, ni a mi papá, pero me acuerdo muy bien que ese día le empecé a cantar “¿Qué vas a hacer esta noche?”, y él me volvió a ver con una gota de conciencia que aún le quedaba y agarró la guitarra y la tocó, claramente no con la habilidad que lo hacía antes, ahí dije: ‘de verdad que la música cala en las personas’.

Ana dice estar disfrutando mucho la experiencia de como se hace un programa de televisión.

- ¿Qué ha sido lo más rudo de Nace?

Ha sido un estilo de vida totalmente diferente, acá no tengo a mis amigos y por esa parte ha sido raro, porque solo conozco a la gente del canal. Igual antes vivía sola, pero era muy diferente porque le decía a mami: ‘¿vamos a almorzar?’, y en media hora la podía ver y ahora le digo: ‘mami, la quiero ver’ y hay que planear un día entre semana para que ella viaje dos horas y media y luego se devuelva a San Carlos. Pero ha sido un cambio positivo porque he aprendido muchas cosas.