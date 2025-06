Participante de Nace una estrella revela un dato sorprendente que nadie esperaba

Vivían Juárez es una de las participantes de Nace una estrella. Foto: Lilly Arce (Lilly ar/Lilly Arce)

En medio de risas y una buena vibra, Vivían Juárez, participante de Nace una Estrella, soltó un dato que nadie vio venir: reveló su talla de calzado y desató comentarios dentro y fuera del set.

Cuando La Teja llegó al camerino del programa, vio a la vecina de Guanacaste cambiándose los zapatos y diciéndole a la fotógrafa: “¿Usted puede creer que yo calzo 41?”, confesó.

La pequeña calza 41. Foto: Lilly Arce (Lilly ar/Lilly Arce)

Vivían Juárez conforma la categoría de niños en Nace una estrella. Foto: Lilly Arce (Lilly ar/Lilly Arce)

La expresión dejó con la boca abierta a la fotógrafa y a más de uno que estaba en el camerino, pues es algo poco común, ya que tiene apenas 12 años.

“Lo único que me cabe en el pie son tenis, y si me llega a gustar y a quedar un zapato de vestir, los dejo muy rápido”, le contó a La Teja en una entrevista.

Vivi confesó que por el momento en el programa no le ha tocado usar zapatos de adulto al hacer alguna de sus presentaciones, pero sí ha usado zapatos con los que ha tenido que estar de pie muchas horas y para ella son algo cansado, pues prefiere andar en sus cómodas tenis.

Vivían Juárez en Nace una estrella. Foto: Lilly Arce (Lilly ar/Lilly Arce)

“Lo que más tengo en mi armario son tenis, es que son cómodas y me cuesta encontrar zapatos de mudar, ya que muy pocas veces me gustan, no me quedan y tampoco consigo”, agregó.

Juárez detalló que lo que más tiene en el armario son tenis. Foto: Lilly Arce (Lilly ar/Lilly Arce)

A la pequeña le consultamos si tenía los pies grandes por herencia de alguno de sus papitos, pero nos confesó que es herencia de su tío, quien es altísimo y calza 45.

“Yo voy detrás de mi tío, estoy a nada de alcanzarlo y hacerle piqué con la talla de zapatos”, concluyó.