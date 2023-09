Participante de Nace una estrella se sintió frustrada al ver que no pudo cantar y todos la estaban viendo

Valery Álvarez inició muy bien su participación en Nace una estrella, pero segundos después no pudo seguir cantando. (Albert Marín)

En la primera gala de Nace una estrella se vivió un momento muy tenso cuando la participante Valery Álvarez se quedó sin voz en plena presentación y no pudo terminar la canción.

Al finalizar la competencia de Teletica, la joven de 20 años dio declaraciones para las redes sociales del programa y contó que tenía cuatro de estar disfónica y que sabía que eso le podía llegar a pasar, pero aún así decidió subir al escenario.

La vecina de Grecia, de Alajuela, contó además que estuvo recibiendo tratamiento médico para tratar de estar lista para la primera gala, pero que sabía que le iba a ir mal porque no se sentía del todo recuperada.

“Yo sabía que iba a pasar a pesar de tanta medicina, inyecciones y todo. No se pudo cantar, pero son chispas del oficio, ya la otra semana se intentará mejor”, dijo.

Valéry no pudo completar su presentación en primer programa de Nace una estrella

Valery además confesó que se sintió muy mal a ver la congoja que estaba pasando en televisión en vivo, pero que cuando vio que el público se puso de pie para apoyarla y darle ánimo se sintió con ganas de seguirlo intentando, por eso quiso cantar de nuevo, pero igual no pudo.

“Me sentí muy frustrada, pero ver todo el apoyo de la gente y ver todo el cariño que me dieron realmente me dieron las fuerzas de seguir intentándolo, por eso lo intentaba y lo intentaba por lo menos para ver si salía algo”, añadió.

Valery Álvarez habló de su participación en Nace una estrella

La participante tratará de guardar silencio estos primeros días de la semana para reponerse, porque quiere demostrarle al público por qué la eligieron para esta competencia de canto.

También dijo sentirse muy feliz y amada de ver a sus compañeros haciéndole porras a un lado de la tarima.

“Cuando yo vi a todos mis compañeros allá apoyándome realmente sentí un amor tan grande porque como lo he dicho muchas veces, ellos no son mi competencia, son mi familia y verlos realmente me sentí muy plena”, agregó.

La joven no pudo contener el llanto al ver que no pudo hacer su presentación. (Albert Marín)

Valery quedó al final en el último lugar de la tabla de calificaciones, con 20 puntos, pues los cuatro jueces acordaron darle la calificación más baja cada uno que es de cinco puntos.

Su gusto por la música lo heredó de su madre y ha ganado festivales rancheros en su pueblo y parte de su sueño es llegar a ser una cantante reconocida en el país por eso se inscribió en el programa.