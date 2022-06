Participante de ¿Quién quiere ser millonario? habló sobre la reacción que tuvo contra Gustavo Rojas

Don Humberto Hernández salió con las manos vacías de ¿Quién quiere ser millonario? . Cortesía.

Don Humberto Hernández el participante que salió sin plata y con una cara larga tras su participación en ¿Quién quiere ser millonario? asegura que él no se molestó con el presentador invitado Gustavo Rojas, luego de no haber tenido el desempeño deseado en la silla caliente.

El cartaginés fue eliminado al no saber contestar una pregunta que pedía identificar a un ave de mal agüero. La respuesta era el cuervo y él señaló que la paloma, pues los demás animales que le daban como opciones no están en nuestro país.

Por más que Tavo le recalcó que la pregunta no decía en ningún lado que era en Costa Rica, el guía turístico y periodista se mantuvo firme, no usó ninguno de los comodines disponibles y falló. Como no había llegado a zona segura (iba por la pregunta 3) se retiró con las manos vacías.

Un día después del programa, don Humberto conversó con La Teja y dijo que no se arrepiente de la respuesta que dio ni de su breve participación en el espacio de trivias de Teletica.

Don Humberto Hernández le hizo particular el debut a Gustavo Rojas en ¿Quién quiere ser millonario? Cortesía.

–¿Durante su participación y al terminar se le vio un poco molesto, qué fue lo que pasó que no le gustó?

Me sorprende realmente que se hable de molestia, yo soy un poco serio, es mi forma de ser, pero no hubo molestia con don Gustavo, para nada, ni con el presentador que fuera. Obviamente, al no haber ganado no puede haber satisfacción, ni felicidad, como dicen en fútbol, yo no iba solo a participar, sino a competir y con toda la intención de ganar. Eso me generó desazón, pero durante el concurso no hubo molestia.

–Pero en algún momento lo señaló por ponerlo a dudar cuando él quería echarle una mano...

Durante la conversación uno puede decir cualquier cosa, hasta el momento en que uno diga la respuesta definitiva, eso es lo que cuenta. Yo sigo manteniendo la misma respuesta que tuve desde el principio. En la interacción con don Gustavo le dije que me ponía a dudar porque era lo que él me transmitía.

–¿Le ha dado vueltas esa pregunta?

No, no creo que lo hubiera tenido que pensar más. El concurso terminó y ya no va a cambiar el resultado.

–¿Qué lo motivó a asistir al programa?

No puedo decir que soy fiel seguidor del programa porque por razones de trabajo no siempre lo puedo ver, pero cuando estoy en la casa sí lo veo. Me motivó porque es un espacio de conocimiento e información que a mí me fascina por la labor que desempeño como guía turístico.

–¿Su familia qué le dijo?

Me han dado apoyo total y lamentaron el desenlace.

–¿Quedó curado o le gustaría tener una revancha?

No sé si ellos lo permitan, pero por supuesto que me encantaría volver porque por una sola respuesta no se puede medir el conocimiento que tiene una persona