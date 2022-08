Participante de ¿Quién quiere ser millonario? usará premio que se ganó en su boda

Juan José Padilla se fue con cinco millones de ¿Quién quiere ser millonario?

Los cinco millones que se ganó el joven Juan José Padilla en ¿Quién quiere ser millonario? este miércoles irán directo para la compra del quequito, el traje y todo lo que haga falta para su próxima boda.

Este vecino de Desamparados fue uno de los participantes que se sentó en la silla caliente este miércoles, aunque a él le fue mucho mejor que a don Kevin Solano, quien vive en el mismo cantón capitalino.

A don Kevin le falló el bateo y se fue para la casa únicamente con quinientos mil colones. Aunque, con esta situación, a nadie le caería mal esa suma.

En el caso de Juanjo, que es ingeniero de profesión, llegó a la pregunta 12 y cuando ya no pudo avanzar más, mejor se retiró con cinco meloncitos.

Sin ninguna pena, el desamparadeño dijo que utilizará el dinero en su matrimonio, ya que apenas hace un mes le pidió la mano a su novia Karla Ramírez, con quien casualmente lleva cinco años jalando.

“Me va a servir para la boda, hace un mes y medio me comprometí con mi novia. Me falta todo entonces esto es un gran empujón y buena ayuda, gracias a Dios llegó en el mejor momento posible”, aseguró.

La pregunta que hizo retirarse a Juanjo fue una que decía: ¿En cuál país se instaló la primera planta de energía nuclear en Sudamérica? Como el muchacho no estaba seguro entre Brasil o Argentina, no se la quiso jugar y al no tener comodines se fue para la casa.

“Desde pequeño veo el programa, participo desde la casa con mi familia o con mi novia. Estaba completamente en pánico y cuando me pongo nervioso me da por hablar mucho, pero ya después de la pregunta cinco se me bajó la ansiedad, ya las preguntas las enfrenté diferente, cuando uno llega a zona segura hasta que se siente cuando el estrés baja un poco”, agregó.

Por aquello de los curiosos, la boda será a finales del otro año y también con la platita comprarán algunas cositas para su nuevo nidito de amor.

El espacio se reprogramó para este miércoles, debido a que este martes (día en que se hace el programa), la Selección Nacional sub-20 se enfrentó a Brasil, en el Mundial de la categoría.