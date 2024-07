Participante de Top Chef Vip amenazó al tico Gary Centeno de hacerle algo bien bajo

Gary Centeno, tuvo una bronca con uno de sus compañeros. (Instagram)

Gary Centeno tuvo un gran pleito con su compañero Víctor Florencio, más conocido como “El Niño”, en un episodio de Top Chef Vip, y entre el calentón del momento el brujo-vidente le dijo algo bien pasado de la raya al tico.

Entre los dimes y diretes de la discusión Florencio le dijo a Gary que le va a hacer brujería y además trató de meterse con la familia del macho.

“Le voy a hacer una brujería. Se va a caer el mundo, se metió con quien no debió meterse, pero seguimos aquí hasta el final, no me voy hasta final, esta la gano yo”, continuó El Niño, encendiendo los ánimos de Gary, quien solo le pedía que con la familia no se metiera y le deseó bendiciones.

El Niño lo amenazó con hacerle brujería. (Instagram)

La bronca entre estas dos figuras inició por un comentario que hizo El Niño al momento en que Gary recibía la crítica de los jueces por el platillo que elaboró este martes en el reto de inmunidad.

Varios fans del programa han comentado dejando su punto de vista y hasta su opinión: “Dice que le va a hacer brujería y después dice en el nombre de Dios”, “Fuera Niño, no debió nombrar a la familia de Gary”, “Amenazó a Gary con la brujería y con la familia, y la producción no hizo nada”.

Recordemos que Víctor Florencio, es uno de los expertos más reconocidos en astrología y curación espiritual en todo el mundo. Según el medio Univisión El Niño, es fundador de una línea psíquica de habla hispana más reconocida en Estados Unidos.

LEA MÁS: Vea el gran pleito que se armó en Top Chef VIP entre el tico Gary Centeno y otro de los participantes

Esta conocida figura desde muy pequeño hacía sus predicciones psíquicas en su país natal, República Dominicana, ya que una de sus abuelas fue su maestra espiritual y la encargada de reforzar sus dones espirituales.