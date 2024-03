Participante de Tu cara me suena recibió dura noticia el mismo día que quedó seleccionado

Jonathan Samuel será uno de los diez participantes de la sétima temporada de Tu cara me suena. Teletica Formatos (Teletica para La Nación)

¿Usted se imagina el estar esperando la noticia que más deseaba escuchar y que se la dieran minutos después de saber que su amigo del alma cayó delicado al hospital y no tener chance ni de celebrar?.

Eso le pasó al cantante Jonathan Samuel, uno de los futuros participantes de la nueva temporada de Tu cara me suena, de Teletica, quien tiene más de 20 años de carrera musical.

El mismo día que recibió la confirmación por parte de la producción de Teletica Formatos de que fue uno de los elegidos, también le avisaron que su compañero por años del dúo Los Huracanes, Carlos Cruz, debía ser operado de emergencia, sino se moría.

“Casi que termino de hablar con Ivonne (Arley, esposa de Cruz) y me llamó la producción y yo: ¡wow!, y pensaba: ‘¿me río o no me alegro?’, ‘¿qué hago?’, sentía que me iba sentir mal si celebraba. Yo había estado hablando desde antes con Ivonne que Carlos se sentía mal y que pensábamos que era la apéndice, pero ese día me llamó y me soltó la bomba de todo lo que era, entonces fue como un choque de emociones muy fuerte”, mencionó tras contar cómo recibió la noticia de que formaría parte del programa de imitaciones.

El dominicano Carlos Cruz tiene un mes de estar internado en condición delicada en el hospital Calderón Guardia, luego que le detectaran un problema en los intestinos. A la fecha lo han operado en seis ocasiones.

Carlos Cruz y Jonathan Samuel formaron el dúo Los Huracanes hace más de 10 años atrás y siguen siendo muy amigos.

Jonathan y Carlos trabajaron juntos por más de 10 años en el dúo Los Huracanes y grabaron temas como: "Eres tu", "El pavo" o "El tiki taka" y, aunque tienen dos años de presentarse cada uno por su lado, su amistad sigue intacta.

Es por eso que él le dedicará cada presentación en el programa a su amigo, a quien hasta hace poco y a través de una videollamada, le pudo contar que a partir del 7 de abril se subirá al transformador más famoso de la televisión nacional.

“Cuando quedó internado logramos hablar, le conté y se alegró muchísimo de verdad, él siempre había querido que yo estuviera en un formato así, por dicha se lo pude decir”.

“Me inspira mucho el saber que ponen Jonathan del dúo Los Huracanes aunque ya no esté, es bonito que me recuerden por algo y por un dúo tan exitoso en su momento, yo sé que voy a estar pensando en consejos que tal vez él me ha dado o dependiendo del estilo que me toque cantar pensar en cómo lo podría hacer él”, dijo.

Un sueño hecho realidad

Jonathan confesó que este formato es en el que siempre quiso participar aunque el año pasado también pulseó entrar a Nace una estrella y, aunque clasificó para la segunda audición, al final no fue seleccionado.

El locutor y humorista Aldolfo “Opo” Marín fue quien lo motivó a que mandara su material de nuevo al canal tras avisarle que andaban en busca de nuevos talentos para Tu cara me suena.

“En Nace siempre tuve miedo que si me elegían me dijeran: ‘es que se parece mucho a tal artista’, porque en mis eventos trato de darle un color a mi voz similar a la de la canción que estoy cantando, no hago imitación como tal, ahora sí tengo que intentar hacerla más, pero siempre o toda la vida he tratado que si canto una canción de Romeo Santos trato de imitar el color de voz de él o igual de Marc Anthony o así, y yo decía: ‘si me ponen una canción así en Nace van a decir que me parezco’, y ese no es el objetivo del programa y aparte que me parece más cómico Tu cara y yo soy medio payasín, entonces siento que me iría mejor”, explicó.

Jonathan además de cantar como solista forma parte del grupo de cantantes de Música por siempre. Acá junto a Sergio Garrido.

El artista contó que tiene mucho miedo de cuando le toque imitar a una mujer y no precisamente porque no le salga la voz parecida sino por el hecho de tener que andar en tacones.

De hecho, confesó que ya habló con sus tres hijas, en especial con la más pequeñita de 3 años -las otras tienen 19 y 10 años- para que cuando le toque hacer el cambio de género y lo vea practicando en la casa con los zapatos de tacón, no se asuste.

A otra cosa que también le teme es que la producción le asigne una canción en inglés porque, según reconoció, ni el Feliz Cumpleaños le sale en ese idioma.

“Me gustaría imitar a Romeo Santos o a Rudy la Scala. Es que la mujer, dependiendo de la mujer, siento que la puedo hacer, bueno, me ponen a Celine Dion y ahí si no la doy, pero ahí el tema está en los tocones. Imagínese que me toque Thalía y yo bailando con tacones...”, mencionó entre risas.

A cuidar la voz

Desde la semana pasada los 10 elegidos para esta nueva temporada ya empezaron con los ensayos o prácticas en su casa y han estado definiendo temas de vestuario o de pelucas.

A partir de esta semana ya se incorporarán a los ensayos con los profesores de canto y de actuación para la estar listos para la grabación de la primera gala.

Como ya empieza lo fuerte, Jonathan contó que ha tenido que mermar sus presentaciones privadas para no forzar tanto su voz y así darlo todo en cada presentación.

Tu cara me suena arranca el domingo 7 de abril, a las 7 p.m., por canal 7.

Los otros participantes de este año son: Elena Umaña, Yecsinior Jara, Bryan Cálar, Rosibel Carvajal, Gustavo “Tavo” Gamboa, Ramzii, Niah, Alita Salazar y Bryan Villalobos.

