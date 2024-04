Participante de Tu Cara Me Suena se llevó el susto de la vida

El cantante y presentador de televisión contó a sus seguidores que por poquito se ve involucrado en un accidente. (Cortesía)

Son numerosos los accidentes que vemos en carretera por distintas razones como el exceso de velocidad, invasión de carril o por no respetar las señales de tránsito.

De este peligro no se libra nadie, ese fue el caso de Gabriel Ramírez, más conocido como Ramzi y participante de Tu Cara Me Suena, a quien le tocó llevarse un susto, debido a que por poquito lo chocan en su camino a San Carlos.

Así contó por medio de sus redes sociales el cantante y presentador de televisión, quien explicó que apenas y le dio tiempo de quitarse: “Me llevé el susto de la vida, Dios me salvó de que me chocaran, justo iba detrás de ese carro (se ve en la fotografía), y si no me quito, me chocan a mí también”, así lo describió Ramzi.

Ramzi también mencionó que gracias a Dios los pasajeros no sufrieron daños y fue solo algo material, pero a la vez hizo un llamado a los conductores para que manejen con mucho cuidado.

El también bailarín estuvo cerca de perderse el inicio de Tu Cara Me Suena, que arranca este domingo 7 de abril a las 7:00 p.m., así que ya por suerte podrá demostrar una vez más su talento.