“Quiero proyectar a una Fiorella como cantautora y para mí fue un honor lo que ella me dijo. De hecho, una vez me dijo: ‘No te considero como participante, sino como una colega cantautora’, cuando canté mi canción. La verdad el componer siempre ha sido mi medio de comunicación y las palabras de ella me motivan a seguir esforzándome para lograrlo así como ella”, dijo.