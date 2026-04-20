Paseo a la playa terminó en pesadilla para Austin Berry y esposa Cristina Alfaro

Austin Berry y su esposa Cristina Alfaro están sufriendo mucho por lo que les pasó hace unos días en la playa. (redes/Instagram)

La esposa del exjugador Austin Berry, Cristina Alfaro, vivió momentos de verdadero terror durante esta Semana Santa, luego de que su perrito casi pierde la vida en la playa.

Fue tan grande el susto que se llevaron y el dolor que esto les ha causado que hasta ahora se atrevió a contarlo.

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La esposa del exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense contó que todo ocurrió el Domingo de Ramos en Tamarindo, Guanacaste, cuando un perro de gran tamaño atacó a su pequeña mascota, un chihuahua llamado Gulliver.

“Me lo agarró un perro enorme, le quebró cuatro costillas y casi me lo mata. El dueño andaba dos perros sueltos, sin bozal y sin correa”, relató con angustia.

La situación fue tan grave que tuvieron que pasar más de seis horas en el veterinario, en lo que ella describió como “las horas más terribles” de su vida.

Cristina Alfaro contó que su perrito quedó muy lastimado y pasaron 6 horas de verdadera angustia en el veterinario. (redes/Instagram)

Alfaro también denunció la actitud del dueño de los animales, a quien identificó como extranjero, asegurando que inicialmente prometió hacerse responsable, pero luego cambió su versión.

“Salió con el cuento de que solo pagaba una parte del tratamiento, diciendo que Guliver, que pesa apenas dos kilos, es un perro agresivo”, relató.

La afectada aseguró que su mascota tiene 13 años con ella y está acostumbrada a ir a la playa, por lo que nunca imaginaron vivir una situación así.

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Cristina Alfaro denunció que estos eran los perros que andaba sueltos y sin bozal en la playa. (redes/Instagram)

Finalmente, hizo un llamado de atención a los dueños de perros grandes que los andan sueltos en lugares públicos.

“¿Qué hubiera pasado si muerde a un niño o a cualquier persona?”, cuestionó.

Austin Berry y su esposa Cristina Alfaro siempre llevan a su perro a la playa y hasta ahora viven un susto como el de Semana Santa. (redes/Instagram)

Por ahora, Gulliver continúa en recuperación, mientras Berry y su esposa enfrentan los altos costos médicos tras este lamentable incidente.