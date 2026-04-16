Austin Berry rompe el silencio 24 años después de no ser tomado en cuenta para el Mundial de Corea y Japón

Austin Berry, exjugador de Alajuelense y Herediano recurrió a sus redes sociales, para soltar una bomba sobre su no participación en la Copa del Mundo Corea y Japón 2002.

El exlateral, quien hoy tiene 55 años respondió a una publicación de Instagram del canal Tigo Sports y les aclaró las razones por las que, en su criterio, no fue convocado por el técnico Alexandre Guimaraes a ese mundial mayor.

En el canal habían dicho que Guima lo dejó fuera porque Berry priorizó el estudio y eso no le cuadró al técnico.

Berry participó en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo que se disputó en Asia, así como en el proceso hacia Francia 1998. A nivel menor fue tomado en cuenta para el Mundial Juvenil de Arabia Saudí en 1989.

Austin Berry aclaró por qué no fue al Mundial Corea y Japón 2002. Foto: Instagram. (Instagram)

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El mensaje de Austin Berry

Este fue el mensaje que Berry dejó en la publicación de Tigo Sports.

“Amigos, buenos días. ¿Cómo están?

“Quiero aclarar que lo comentado por ustedes de que yo no fui al Mundial porque no estaba comprometido o porque estaba estudiando es totalmente falso.

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“Solo voy a aclarar que yo no fui al Mundial después de estar en toda la eliminatoria, cumpliendo con todo el proceso y con todo mi compromiso deportivo y hacia la Selección. Fue por decisión personal de Guima, el entrenador en su momento, que solamente faltando un mes convocó a otro jugador sin experiencia y sin haber participado en ningún proceso de Selección mayor (Juan José ”Peché" Rodríguez).

“Para finalizar creo que es importante que un programa como el de ustedes transmitan la historia correctamente”, agregó el exfutbolista.

Recordemos que en aquel momento, se dio toda una polémica pues al técnico se le criticó mucho por convocar al sancarleño, quien nunca había estado en la Sele y su nivel no estaba para un Mundial de esa magnitud. Incluso se llegó a decir que tenía algún cierto parentesco con Guima, algo que nunca se confirmó.