¿Pasó de moda Viviana Calderón? Esa es la pregunta que se hace la expresentadora

Recientemente Viviana Calderón publicó en sus redes sociales: “Últimamente he notado que mis publicaciones no tienen el mismo impacto que antes. ¿Por qué será? ¿Ya no me quieren? Será que ya caduqué. Algún experto en redes o ustedes, familia ‘instagramsistica’ ayudenme a entender qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar o si es algo con esta red social”.

Sin que nosotros seamos expertos en el tema, la respuesta podría estar en qué tanto está preocupada Vivi por estar en boca de todo mundo para que la gente vaya a ver lo que comparte. No nos cabe duda de que cuando estaba en medio de la novela sentimental con Pablo Rodríguez, alcanzaba a más gente y hasta a los medios estábamos pendientes de todo lo que pasara con ese culebrón.

Lo mismo debía haber ocurrido cuando estaba en televisión, pues la gente siempre quiere saber más y más de alguna figura que ve en la pantalla.

Premier de la Película Costarricense "A un Paso de Mí" en la imagen Viviana Calderón y Pablo Rodríguez

En medios tampoco se ve mucho, ya que ya no es tan accesible como sí lo fue en su etapa en Teletica, porque ahora cuesta mucho contactarla.

Sin bien hace poco Vivi salió en una canción de Jecsinior Jara y en algunos capítulos de la serie “Juntos y revueltos” de la Media Docena, la gente olvida rápido y por eso tiene que buscar alguna manera de estar vigente para que hablen de ella, ya sea bien o mal, como dicen por ahí: “no hay publicidad mala”.