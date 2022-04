Patinaje le pasó dolorosa factura a Lussania Víquez

Lussania Víquez está recibiendo clases de patinaje y va de dos a tres veces a la semana a La Sabana. Instagram

Lussania Víquez se animó a practicar un nuevo deporte que ya la dejó toda moreteada y caminando como un robot.

La presentadora de Informe 11 Las Historias se metió a aprender a patinar de manera profesional (patines en línea), pero hace una semana se llevó una tremenda caída que la mandó al hospital.

Fue tal el costalazo que ahora luce un enorme morete en su nalga derecha y a pesar de ello, no le dio vergüenza andar así en la playa durante la Semana Santa.

Lussania aseguró que a pesar del susto que se llevó y lo doloroso que ha sido espera volver a ponerse los patines de nuevo. Esto fue lo que nos contó del accidente que sufrió.

–¿Qué fue lo que le pasó?

Me metí a clases de patinaje en La Sabana. A mí siempre me ha gustado patinar, pero solo iba al salón de patines, así que quise jugar de viva y me metí a clases con una profesora profesional para hacer más ejercicio. Todo iba muy bien, iba invicta (sin caídas) hasta el martes pasado (Martes Santo) que estábamos en una competencia. Eran dos vueltas y según yo, ya habíamos terminado, pero la profesora me dijo: ‘Lussania, le falta una vuelta’, como yo ya estaba bajando la velocidad, volví a ver para atrás para verla y ahí perdí el balance del cuerpo y caí horrible.

Me pegué un sentonazo espantoso, horrible, ¡uy, no!, por eso ando así.

– ¿Tuvo que verla un doctor?

Claro, me fui a hacer placas y gracias a Dios no hubo fractura, ni fisura, pero sí hubo una contusión, ahorita lo que tengo es como un hematoma gigante.

Todavía camino muy lentito, me tengo que sentar en una dona inflable. Tengo que caminar, sentarme y levantarme despacio, ya que fue un golpe muy delicado. Se me inflamó la colita y toda la espalda baja. La parte del hematoma es lo que la gente puede ver, pero la parte de la colita es lo que está más inflamado.

[ Lussania Víquez sobre regreso a Repretel: “Me sentí libre, relajada y contenta” ]

A la presentadora no le dio pena mostrase así en vestido de baño ahora que fue a la playa en Semana Santa. Instagram

– ¿Qué recomendación le dio el médico?

Tengo que durar aproximadamente diez días sin hacer ejercicio, en reposo, porque me dijeron que un golpecillo de estos puede durar dos meses en sanar, todo depende de como me vaya sintiendo.

Ando con dolor, pero tomando medicamento cada ocho horas y eso me ayuda a minimizarlo. No voy a ofender a Dios, ya que cada día me siento levemente mejor, es un proceso lento y todavía no puedo agacharme o caminar como yo quisiera, por lo que toca tener paciencia.



— "El patinaje siempre me ha divertido tanto, pensé que era una manera muy linda de hacer ejercicio y mantenerme activa", Lussania Víquez

– ¿Por qué se le hizo un morete tan grande? ¿Le quedó la piel frágil a raíz del proceso de cáncer que pasó?

No, no, fue por el sentonazo. De hecho, se me durmió toda esa parte, poco a poco ya voy recuperando la sensibilidad. Me quedó adormecida porque los nervios se inflamaron debido al golpe. El doctor dice que esa zona es muy delicada y que afortunadamente no hubo lesión, pero que sí hubo un golpe muy fuerte a nivel muscular porque el peso del cuerpo cayó en esa zona. Las muñecas también se me inflamaron.

Y eso que no les puedo enseñar el morete de la colita porque ahí sí haría una foto porno (risas), pero también lo ando morado.

La presentadora regresa a Informe 11 este martes luego de unos días de vacaciones. Instagram

– Me llama la atención que no le dio pena ponerse un vestido de baño y hasta compartir una foto...

En redes sociales siempre todo el mundo muestra lo mejor, que soy muy exitoso, que gano bien, que mis medidas son 90-60-90, o sea, todo el mundo es fantástico en redes sociales y a casi nadie le gusta mostrar lo que realmente son, entonces, yo he tratado de mostrarme tal y como soy.

En el primer entrenamiento recuerdo que puse: ‘Ay chicos, voy invicta. Todavía no me he caído’. Entonces, ¿por qué no voy a compartir cuando me caí? Al fin y al cabo esto me hace humana y la gente ve que no solo comparto mis logros. La misma gente ha estado muy preocupada y me preguntan que cómo sigo, por eso puse la foto y les puse: ‘así voy con la recuperación’.

[ Lussania Víquez: “Cuando me diagnosticaron muchos de mis amigos se fueron” ]

El dolor que sentía era tan fuerte que tuvo que irse a hacer una revisión para descartar alguna fractura. Instagram

– ¿En la playa la reconocieron y le preguntaron por qué anda con ese morete?

Sí, me pasó en un par de ocasiones, sobre todo porque ando con una dona jalándola para todo lado y si salgo a comerme un heladito me tengo que sentar en la dona y donde me ven sentándome despacito y con ese moretón les da curiosidad. Todo el mundo es como, ‘¿qué le pasó?’, y se asombran al escuchar que fue que me caí en patines.

– ¿Se va a volver a poner los patines o ya quedó curada?

No quisiera que este miedo, porque obviamente uno queda como traumatizado, me limite a seguir practicando el deporte. Creo que necesito recuperarme, agarrar nuevamente fuerzas y usar equipo de protección. Ya me averigüé y encontré unas licras muy sensuales (risas), que tienen protección por todo lado y creo que me va a tocar mandarme a traer (fuera del país) una de esas por aquello de otra caída.

Lo que me da pavor es volverme a caer del mismo lado, pero creo que tengo que volver a hacerlo por un tema personal, como para que el miedo no sea el que guie mis acciones.