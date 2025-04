Patricia Figueroa por fin hace lo que Repretel “no la dejaba”

Patricia Figueroa está alejada de la tele y muy enfocada en sus negocios y en su carrera deportiva. Fotografía: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

Patricia Figueroa está feliz porque retomó lo que por años no pudo hacer por su trabajo en Repretel, televisora de la que fue su figura principal durante 26 años.

El 28 de octubre del año pasado, la periodista renunció al canal de La Uruca y el tiempo que le quedó libre lo está usando para hacer grandes cosas.

La empresaria de restaurantes peruanos contó hace unas semanas a La Teja que le estaba dedicando mucho de ese tiempo al deporte y este miércoles demostró que así es.

Patricia Figueroa confesó su ilusión por retomar algo que no podía por su trabajo en Repretel.

Paty confesó a través de redes su ilusión porque se integró a una de las ligas femeninas de tenis del país, algo que por muchos años no pudo.

La Teja le consultó a la empresaria más sobre la publicación que hizo en sus historias de Instagram y nos reveló que se trata de la Liga Interclubes de Tenis de Costa Rica en la que muchos años no pudo estar por uno de sus horarios en Repretel.

“Tenía muchos años de no poder competir con mi equipo por el horario de Giros”, dijo Figueroa. Giros es la revista matutina de canal 6 que la periodista presentó durante 20 años.

Como Giros se transmite de 8 a 10 de la mañana, a Figueroa se le complicaba ir a los entrenamientos que, en el deporte, generalmente, son muy temprano.

“Estoy feliz de poder volver a jugar con mi equipo el Costa Rica Country Club. Disfruto muchísimo competir y de compartir con tantas mujeres que aman este deporte”, nos dijo con su característica amabilidad.

Patricia Figueroa trabajó en Repretel hasta el pasado 28 de octubre.

A finales de enero, Figueroa destacó a este medio que su salida de Repretel le permitió involucrarse más en el deporte, donde sumó al pádel como su nueva afición en ese mundo.

“También volví a involucrarme más en el deporte. Siempre he sido muy deportista y siempre me ha gustado competir, generalmente lo he hecho viviendo en Costa Rica, en tenis y ahora le sumé toda esta tendencia que hay de pádel; entonces le estoy dando full a la raqueta. He viajado a competir y estoy entrenando bastante, es una de las cosas que verdaderamente me hace muy feliz, la disciplina del deporte y que, además que me hace feliz, ejercitarse cae bien a cualquier edad de la vida”, dijo.

Viajar y pasear son otras de las cosas de las que está disfrutando la expresentadora de Noticias Repretel en este tiempo alejada de las cámaras, aunque hace unos días tuvo un fugaz regreso a la tele, pero en Teletica, en el programa De boca en boca, donde estuvo de invitada.