Paula Brenes alerta a sus seguidores sobre un video que circula de ella

Paula Brenes está indignada que estén usando su imagen para estafar a la gente.

La periodista Paula Brenes quedó sorprendidísima al ver que en redes sociales circula un video suyo, que ella asegura es falso.

La presentadora del noticiero de Canal 8 alertó a la población que dicho video es más falso que billete de 100 mil, por lo que espera que nadie caiga en la trampa.

Y es que algún desalmado usó su imagen para divulgar una información que al final se trata de una estafa.

Aunque en el video se ve claramente que es ella la que está presentando una noticia, al parecer, fue por medio de la inteligencia artificial que modificaron su voz para promocionar una supuesta plataforma que hará millonarios a todos los que la utilicen.

Paula sale anunciando que descubrieron que supuestamente el presidente Rodrigo Chaves utiliza la plataforma secreta, quien con su inversión ganó 28 millones de colones muy fácil. Obviamente, todo es parte del engaño.

“Esta no es mi voz. Esto es falso. Están utilizando mi imagen de manera ilegal. Por favor ayúdenme a denunciar esta publicación”, publicó en su cuenta de Facebook la periodista.

Paula Brenes alerta sobre estafa

En dicho video, además, motivan a la gente a que ingrese a un link y se inscriba en la plataforma para que se vuelvan millonarios, así como el presidente, pero todo es parte de la trampa para robar sus datos y saquear sus cuentas bancarias.

Esta no es la primera vez que utilizan la imagen de algún reconocido periodista para cometer este tipo de engaños, pues hace poco circuló un video similar protagonizado por Randall Salazar, de Buen día.

“Por favor sea precavido y no dé información sensible, no se meta en enlaces dudosos y si puede, comparta este video y ayúdenme a denunciar”, posteó Salazar en Instagram junto a un video de él hablando sobre este asunto.