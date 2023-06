Paula Brenes confesó que casi cambia de equipo por amor

La periodista Paula Brenes confesó que, por amor, empezó a ver partidos de Saprissa y el equipo le encantó. Instagram

La periodista Paula Brenes suele ser muy sincera con sus seguidores en redes sociales y en estos días hizo una confesión que dejó a muchos sorprendidos.

La guapa contó que estuvo a punto de cambiarse de equipo por amor.

Pero no piense mal. Lo que pasa es que ella siempre ha sido seguidora de Alajuelense y le preguntaron que si seguía siendo manuda, su respuesta fue la siguiente:

“Siempre he sido manuda, estuve así (a punto) de pasarme de equipo por amor. Entonces empecé a ver partidos de Saprissa, me encantó Saprissa, yo sé que me van a linchar por eso, y ahora estoy confundida. No sé qué decir”, le respondió al seguidor que estaba con esa duda.

La pareja estuvo junta por varios meses, pero hace poco terminaron. Facebook

Paula fue novia por varios meses de su excompañero de Telediario Fernando Brenes, quien es fiel seguidor del equipo morado. Es decir, seguramente por culpa de él es que ahora está indecisa.

Por cierto, Fernando ahora está trabajando en Casa Presidencial y ya está mejor de salud luego que le descubrieran dos úlceras en el esófago. De hecho, en abril renunció a Multimedios para dedicarse a recuperarse, pero como que ya está más puras tejas.