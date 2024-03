Paula Brenes contó por qué está tan delgada y no es por hacer dieta

Paula Brenes, de canal 8, contó la razón por la que está muy delgada. Instagram (Instagram)

Paula Brenes, periodista de Multimedios, siempre suele ser muy abierta y sincera con sus seguidores de Instagram por más temas personales que le pidan que cuente, como ocurrió esta vez.

La presentadora de La Revista y de uno de los noticiero de canal 8 aprovechó la mañana de este lunes que tenía un ratito libre para responder preguntas de su comunidad en esta red social.

Una de las consultas que le hicieron tenía que ver del por qué luce tan delgada últimamente, a lo que ella no dudó en responder.

“Ya les había contado que me había dado una bacteria el año pasado que se llama helicobacter pylori y, a partir de ahí, siento que en mi sistema digestivo y metabólico no sé qué pasó, pero sí me adelgacé bastante. Pesaba 62 kilos y ahorita estoy en 54 kilos, no estoy bajo ninguna dieta estricta y mucho menos, ahora sí que no tengo explicación, yo se lo atribuía a la bacteria (su delgadez), pero no he vuelto a subir de peso, entonces no sé”, explicó.

LEA MÁS: Periodista Paula Brenes se comprometió y Dios guarde se le olvide ponerse el anillo

Paula agradeció más bien que le pregunten de esos temas directamente a ella y que no se pongan a hacer conjeturas que no son, porque luego la gente se cree mentiras.

Otra de las preguntas que le hicieron es qué haría en estos días santos, a lo que contó que se quedará en su casa descansando y visitando familiares, porque le tocará trabajar de manera normal hasta el miércoles y tampoco es de salir en estas fechas.