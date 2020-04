Llevo un año y tres meses haciendo “pole dance”, me siento superfeliz porque siempre me quise meter a eso desde que tenía como 20 años y me daba miedo porque antes era como más tabú, ahora es una disciplina deportiva. Si me quedaba un complejo, ahí se me murió. Jamás me imaginé que podía llegar a ser tan fuerte ni tan flexible, requiere de mucha disciplina y constancia.