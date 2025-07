¿Paula Chavarría en Mira quién baila? Esto respondió la periodista

Paula Chavarría es periodista, presentadora y creadora de contenido. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

La fiebre por Mira quién baila (MQB) y la intriga por quiénes serán los nuevos participantes del reality de baile de Teletica siguen haciendo de las suyas en redes.

LEA MÁS: Paula Chavarría aclaró algo por lo que no le dejan de preguntar

Desde que Teletica pidió al público nominar a los famositicos que les gustaría ver en la pista, la gente se ha dado gustos dando nombres y entre esos ya surgió el de Paula Chavarría.

A la periodista le preguntaron en Instagram si participaría en la nueva temporada del programa que Teletica Formatos producirá por segunda vez y ella no se anduvo con rodeos en la respuesta que dio.

“Sería un éxito verte (competir en MQB)”, afirmó el curioso tras la pregunta que le planteó por la cajita que Chavarría habilitó en sus historias.

“Vi varias otras preguntas de ese tema. No sé si es que están en audiciones o cómo está el tema, pero sí, obvio, ¿por qué no?”, respondió Paula.

LEA MÁS: Influencer reacciona emocionada al saber que podría estar en Mira quién baila

Pero su respuesta fue más allá. “Me encantaría, estos programas siempre me han parecido superchivas, me encanta. No soy profesional bailando, pero me gusta, entonces sería supercool”, agregó la guapa.

Paula Chavarría habla sobre si le gustaría estar en Mira quién baila

Chavarría es una periodista y presentadora que inició su carrera en la tele en el canal musical VM Latino. Eso la puso en el “mapa” y después brincó a formar parte de proyectos en Repretel, entre esos Conexión fútbol y Club Gamers.

LEA MÁS: Repretel sigue con los cambios y anuncia la llegada de esta guapa y joven presentadora

Actualmente, Pau es la presentadora del microprograma Nova View, de la cadena Nova Cinemas, que es propiedad de Grupo Repretel.

¿Qué les parecería a Paula en la pista de MQB?