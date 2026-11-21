La periodista y creadora de contenido, Paula Chavarría, habló esta semana sobre un tema muy personal y sobre su disposición a conversar más acerca del asunto si a la gente le interesa.

Chavarría se refirió a los métodos anticonceptivos que ha usado durante parte de su vida y al nuevo mecanismo que está usando para evitar tener hijos antes de tiempo.

Paula Chavarría habló sobre los métodos anticonceptivos que ha usado. (Instagram/Instagram)

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Pau tocó ese tema porque reveló que hace seis meses dejó de tomar píldoras anticonceptivas tras un año de uso y está probando el método sintotérmico, que es natural.

“Me harté de las hormonas, ya eran demasiados años (tomando pastillas para planificar), no me pasaba nada malo, sentía que estaba regulada en todos los sentidos, como que hasta me ayudaban con la piel y el pelo, pero ya eran demasiados años”, afirmó la comunicadora.

Dijo que hace años también había abandonado las pastillas para darle una oportunidad al dispositivo intrauterino (DIU), pero con esa opción no le fue muy bien porque se brotó y se le cayó el cabello, por lo que se cambió a las pastillas y, una vez más, las mandó a volar.

Paula Chavarría habla con transparencia de un tema muy personal

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“Volví a las pastillas anticonceptivas y después me harté y dije que no quería más hormonas sino algo natural. Empecé con el método sintotérmico que conocí buscando videos en TikTok y me sentí cómoda con lo que veía y escuchaba”, afirmó.

Decidió intentar con ese método y ahí va, “teniendo mucha paciencia” porque está sufriendo con nuevos brotes hormonales.

“Es toda una aventura el tema de los anticonceptivos. No soy la más experta en este método sintotérmico, ya me estoy familiarizando”, destacó.

Paula Chavarría está alejada de la televisión en la actualidad. (Instagram)

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Mientras se acostumbra, mencionó que se está cuidando y siendo responsable, pues una de las características clave de este método es que la mujer debe conocer muy bien su ciclo menstrual.