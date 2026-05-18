Paula Chavarría hizo otro drástico cambio en su vida

Paula Chavarría, modelo y expresentadora, sigue demostrando ser una mujer muy determinada. (redes/Instagram)

Paula Chavarría sigue demostrando que atraviesa una etapa de grandes cambios personales y que ya no le teme a tomar decisiones impulsivas si eso la hace feliz.

Luego de sorprender hace unos días al contar que dejó San José para irse a vivir a la playa, este fin de semana la expresentadora volvió a llamar la atención de sus seguidores al mostrar otro radical cambio en su vida: decidió cortarse el cabello, pero ella misma.

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Paula contó que desde hace días tenía ganas de andar el cabello mucho más corto, pero en lugar de acudir a un salón de belleza, prefirió tomar la tijera y hacerlo por su cuenta.

“Y bueno… vida solo una, así que no nos quedemos con ganas de nada”, escribió al mostrar el resultado final.

Paula Chavarría con su nuevo look se va más jovencita y el corte está apenas para estos calores. (redes/Instagram)

La comunicadora dejó ver que quedó bastante satisfecha con el cambio y, al parecer, sus seguidoras también, pues muchas la llenaron de mensajes positivos y halagos por su nuevo look.

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Tras mudarse a la playa confesó que lo hizo sin siquiera tener el dinero de la primera mensualidad, asegurando que simplemente dio “un salto de fe” confiando plenamente en Dios, por lo que se nota que en etapa se siente más libre, espontánea y decidida a hacer lo que realmente le nace, sin pensarlo demasiado.