Paula Chavarría hace su confesión más íntima tras irse a vivir a la playa

La periodista Paula Chavarría abrió su corazón como pocas veces y sorprendió con una confesión muy personal sobre el radical cambio que hizo recientemente al irse a vivir a la playa.

Hace unos días, la exfigura de Repretel contó que dejó San José para mudarse a la costa, cumpliendo uno de sus grandes sueños, pero ahora reveló detalles que nadie esperaba.

Paula Chavarría no reveló a qué playa se fue a vivir. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

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Una decisión impulsada por su fe

Tras responder varias preguntas en Instagram, Paula soltó una confesión que dejó a muchos con la boca abierta.

Aunque prefiere no revelar exactamente a cuál playa se mudó, sí decidió contar lo más difícil y arriesgado de ese paso.

“No soy de contar muchos detalles de mi vida por acá, algún día quizá les cuente la historia completa”, afirmó la periodista.

Luego dijo lo que nadie vio venir: “No sé si te importa a vos o a alguien, pero te cuenta, imagínate que tomé la decisión de pasarme (a la playa) sin tener ni siquiera el dinero de la primera mensualidad”.

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“Di un salto de fe”

Paula reconoció que se fue prácticamente sin recursos, pero con una confianza total en Dios.

“Como le estaba haciendo caso a mi alma, o sea a Dios, adivina qué pasó. Exacto. Él (Dios) envió el dinero en el momento justo, yo solo di un salto de fe y aunque da miedito, confié a ciegas en Él”, comentó Chavarría.

Estas declaraciones surgieron luego de que un seguidor le preguntara si era necesario ser millonario para tomar una decisión tan radical.

“Así que sí, para tomar esta decisión se necesita ser millonario, porque el ser pobre o millonario es un estado mental, no tiene nada que ver con el dinero”, agregó a su respuesta.

Paula Chavarría aseguró que se fue a vivir a la playa prácticamente con una mano adelante y otra atrás. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

Un sueño de toda la vida

La comunicadora explicó que vivir en la costa siempre fue un anhelo y que sintió que era el momento correcto para hacerlo realidad.

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“La verdad fue cero planeado, nada más llegó la idea, le pedí guía y señales a Dios y pues Él me trajo acá, 100 por ciento segura de eso. Como siempre les digo, sea cual sea la decisión que tengan que tomar, sigan su alma, su corazón. Ahí está Dios siempre guiándonos, solo que a veces lo ignoramos, le hacemos caso a la mente o a otras personas y terminamos tomando decisiones que no nos hacen felices”, afirmó.

El lado más difícil del cambio

Eso sí, Paula también fue honesta al reconocer que no todo ha sido fácil.

Alejarse de su familia y amigos ha sido el mayor reto emocional en esta nueva etapa.

“Eso (alejarse de la familia) es, literalmente, lo único difícil para mí. Soy muy pega con mis papás, mis perritos y estaba acostumbrada a tener a toda mi familia y amigos a 15 minutos máximo, así que obvio es todo un tema”, dijo.

Sin arrepentimientos

A pesar de la distancia, Paula tiene claro que tomó la decisión correcta.

“Soltar, seguir tu corazón, priorizar tu paz, tus sueños, también es muy importante, y yo prefiero experimentar, salir de la zona de confort, que quedarme con la duda de cómo hubiera sido esta experiencia”, finalizó.

Paula Chavarría confesó lo más difícil de la radical decisión que tomó. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

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