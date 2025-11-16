Paula Chavarría explica su foto con pancita que confundió a muchos

Paula Chavarría aclaró que la pancita se debía a colitis y no a un embarazo. (Instagram/Instagram)

Paula Chavarría explicó la historia detrás de la foto donde aparece con pancita, una imagen con la que muchos “cayeron de pollos”. La instantánea los hizo creer que estaba embarazada y provocó que varios la felicitaran, sin pensarlo dos veces.

Por medio de su cuenta de Instagram, la guapa compartió un video donde se ve entrenando y mostrando el estómago. “Amigos, era colitis, calma, aún no serán tíos”, dijo entre risas.

La expresentadora comentó que después de la publicación recibió mensajes y detalles muy lindos de parte de otras mujeres. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la reacción de varios hombres.

La foto provocó felicitaciones de muchas mujeres. (Instagram/Instagram)

“Ya te iba a dejar de seguir”, escribió uno de ellos, dejando claro que la broma no le hizo mucha gracia. La comunicadora aseguró que, cuando llegue ese momento, su perfil estará lleno de mujeres apoyándola.

“Ya sé que cuando tenga baby seremos puras chicas aquí y yo la más feliz”, concluyó.

Dos años de relación

Chavarría tiene cerca de dos años de relación con el exjugador del Cartaginés José Gabriel Vargas, quien enfrenta un escándalo por supuestamente estafar a varios excompañeros del club blanquiazul con un proyecto del que no se supo más.

“El corazón más lindo y noble que he conocido. No puedo explicar el amor y agradecimiento que siento por ti. Los que te tenemos en nuestras vidas somos realmente afortunados”, escribió Pau en sus historias de Instagram cuando le celebró los 36 años.