¿Paula Chavarría está embarazada? Periodista enciende todas las alarmas

La periodista Paula Chavarría sorprendió este viernes con una publicación en la que habría dado la feliz noticia de que espera bebé.

Chavarría compartió hace pocos minutos una historia de Instagram en la que sale en el gimnasio, con ropa deportiva y con la mano en su vientre que luce algo abultado.

Paula Chavarría compartió esta foto con la que habría anunciado que espera bebé. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: El caso de José Gabriel Vargas y la supuesta estafa millonaria a sus compañeros en el Cartaginés

Paula no escribió nada, solo compartió la foto con dos emoticones: uno de un corazón amarillo y otro de una estrella fugaz.

Dos años de amor con exjugador de Cartaginés

Chavarría tiene cerca de dos años de relación con el exjugador del Cartaginés José Gabriel Vargas, quien enfrenta un escándalo por supuestamente estafar a varios excompañeros del club blanquiazul con un proyecto del que no se supo más.

Paula Chavarría se ha destacado en los últimos años por participar en proyectos de Repretel. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Paula Chavarría revela la verdad sobre su vida amorosa con mensaje que le salió del corazón

El pasado 8 de noviembre, Paula celebró los 36 años de José Gabriel con un amoroso mensaje para quien sería el papá de su primer hijo.

“El corazón más lindo y noble que he conocido. No puedo explicar el amor y agradecimiento que siento por ti. Los que te tenemos en nuestras vidas somos realmente afortunados”, escribió Pau en sus historias de Instagram esa vez.

José Gabriel Vargas estaría esperando bebé con Paula Chavarría. (Rafael Pacheco Granados)

Sin respuesta

La Teja intenta comunicarse con Paula para confirmar si con la foto anunció que será mamá, pero al cierre de este artículo no obtuvimos respuesta.