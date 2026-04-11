Paula Chavarría se enfrenta a un momento lleno de tristeza y de dolor

La periodista Paula Chavarría atraviesa un momento profundamente doloroso tras la pérdida de su querida perrita, quien la acompañó durante más de una década.
La presentadora dio a conocer la triste noticia este sábado por medio de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.
Un adiós lleno de amor
En su publicación, Paula Chavarría expresó el gran vacío que dejó su mascota en su vida.
“Te amo por siempre mi gordita hermosa. Gracias por tanto TANTO amor. Sé que estás mucho mejor ahí con Diosito, que ya nada duele ni molesta, pero el vacío que dejas es enorme, un dolor en el alma, una tristeza inexplicable”, afirmó.
Más de una década de compañía
La comunicadora recordó que compartió 11 años y medio con su perrita, un tiempo que describió como lleno de amor, lealtad y compañía incondicional.
“Fuiste la mejor compañera, la más noble y tierna. Nos vas a hacer mucha pero MUCHA falta princesa, a mí, a tus otros papis/abuelitos, a Abby tu compañerita desde que eras bebé, a toda la manada y sobre todo a tu hijita peguita, pero acá te la vamos a cuidar y amar tanto como a ti.
“Vuela alto y salúdame a Diosito mi amor. Te amo, te amo, te amo con mi vida entera negrita de mi corazón, por siempre aquí”, agregó.
El posteo estuvo acompañado de varias fotografías que reflejan los momentos compartidos con su mascota, generando una ola de mensajes de apoyo y solidaridad.