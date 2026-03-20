Paula Chavarría pasó de la felicidad al dolor en segundos: “Quiero llorar”

La guapa periodista Paula Chavarría pasó de la euforia y la felicidad al dolor en cuestión de segundos luego de una inesperada situación que sufrió durante un partido de fútbol.

La comunicadora disputaba una mejenga y, aunque todo comenzó de la mejor manera, el desenlace no fue nada favorable, pues terminó con una seria lesión en uno de sus tobillos que la tiene “fuera de acción”.

Paula Chavarría se perdería la segunda fecha del Festival Picnic. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

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Una mejenga que terminó mal

Fue la propia Paula quien dio a conocer lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen que evidencia la magnitud del golpe.

“Hoy (el miércoles) también hubo mejenga, pero adivinen, en eso quedamos”, escribió la presentadora junto a una fotografía en la que muestra su tobillo completamente hinchado.

Aunque no detalló exactamente cómo ocurrió la lesión, todo apunta a que fue en medio de una jugada durante el partido.

Paula Chavarría mostró el gran golpe que se llevó en su tobillo. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

El Picnic, en duda

Más allá del dolor físico, lo que más lamenta la periodista es que la lesión podría arruinarle uno de sus planes más esperados del fin de semana: asistir al Festival Picnic.

“¿Se podrá ir en muletas al Picnic? Quiero llorar”, comentó Chavarría en sus historias, dejando ver su frustración.

El evento se realizará este sábado a partir del mediodía en el Centro de Eventos Pedregal.

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Paula Chavarría afirmó que quiere llorar ante la gran posibilidad de no poder asistir al Picnic. Fotografía: Instagram Paula Chavarría. (Instagram/Instagram)

La recuperación no pinta fácil

Este jueves, Paula volvió a mostrar cómo evoluciona su tobillo y la inflamación sigue siendo bastante evidente, lo que hace pensar que deberá guardar reposo.

Si el panorama no mejora, todo indica que tendrá que quedarse en casa y perderse la actividad.

La lesión llega en un momento en el que la periodista estaba enfocada en su condición física.

Según contó en otras historias, venía entrenando fuerte en el gimnasio durante la semana para llevar su físico a un nivel más fitness y lucirlo precisamente en el festival.

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Ese esfuerzo ahora queda en pausa debido al percance.