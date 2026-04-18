Paula Chavarría da giro a su vida y anuncia un nuevo integrante en su familia

La periodista Paula Chavarría reapareció en redes sociales con noticias que mezclan tristeza, cambios y mucha esperanza.

La comunicadora sorprendió este viernes al contar que le dio un giro total a su vida: dejó la ciudad para cumplir uno de sus sueños más grandes.

“Me vine a vivir a la playa, que ha sido uno de mis sueños. Siempre he querido vivir en la playa, los que me conocen saben el amor real que le tengo a la playa”, dijo.

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Aunque no reveló el lugar exacto, sí explicó que apenas lleva unos días en su nueva casa y que no sabe cuánto tiempo se quedará: unos meses, un año o toda la vida.

“Lo que Dios quiera”, agregó sobre esta nueva etapa.

Las inesperadas noticias que dio Paula Chavarría

Un cambio marcado por una dolorosa pérdida

Pau le bajó el ritmo a su actividad en redes luego de la muerte de una de sus perritas la semana pasada, una situación que la dejó devastada.

La mudanza, de hecho, ocurrió pocos días antes de esa pérdida, lo que hizo este proceso aún más emocional.

Un rescate que le devolvió la sonrisa

En medio del duelo, la vida le dio una sorpresa inesperada. El domingo pasado, mientras estaba en la playa, un perrito apareció y todo cambió.

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“Lo vi tan vulnerable, no sé si fue mi gorda que desde el cielo me lo mandó. Lo rescaté, lo llevamos al veterinario y está en tratamiento. Creemos que tiene como seis meses”, contó.

Paula Chavarría dejó la ciudad y se fue a vivir a la costa. (Instagram/Instagram)

Manolo, el nuevo integrante de la familia

Aunque inicialmente pensó en recuperarlo para darlo en adopción, el cariño fue más fuerte.

Paula decidió adoptarlo y ahora forma parte de su familia.

“Manolo se unió a la familia”, confesó, dejando ver lo feliz y ilusionada que está con su nuevo compañero.