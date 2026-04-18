Farándula

Paula Chavarría da giro a su vida y anuncia un nuevo integrante en su familia

Periodista reapareció en redes con unas noticias que dejaron boquiabiertos a más de uno

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

La periodista Paula Chavarría reapareció en redes sociales con noticias que mezclan tristeza, cambios y mucha esperanza.

La comunicadora sorprendió este viernes al contar que le dio un giro total a su vida: dejó la ciudad para cumplir uno de sus sueños más grandes.

“Me vine a vivir a la playa, que ha sido uno de mis sueños. Siempre he querido vivir en la playa, los que me conocen saben el amor real que le tengo a la playa”, dijo.

LEA MÁS: Paula Chavarría se enfrenta a un momento lleno de tristeza y de dolor

Aunque no reveló el lugar exacto, sí explicó que apenas lleva unos días en su nueva casa y que no sabe cuánto tiempo se quedará: unos meses, un año o toda la vida.

“Lo que Dios quiera”, agregó sobre esta nueva etapa.

Las inesperadas noticias que dio Paula Chavarría

Un cambio marcado por una dolorosa pérdida

Pau le bajó el ritmo a su actividad en redes luego de la muerte de una de sus perritas la semana pasada, una situación que la dejó devastada.

La mudanza, de hecho, ocurrió pocos días antes de esa pérdida, lo que hizo este proceso aún más emocional.

Un rescate que le devolvió la sonrisa

En medio del duelo, la vida le dio una sorpresa inesperada. El domingo pasado, mientras estaba en la playa, un perrito apareció y todo cambió.

LEA MÁS: El tierno mensaje de Paula Chavarría a José Gabriel Vargas en el día de San Valentín

“Lo vi tan vulnerable, no sé si fue mi gorda que desde el cielo me lo mandó. Lo rescaté, lo llevamos al veterinario y está en tratamiento. Creemos que tiene como seis meses”, contó.

Paula Chavarría se ha destacado en los últimos años por participar en proyectos de Repretel
Paula Chavarría dejó la ciudad y se fue a vivir a la costa. (Instagram/Instagram)

Manolo, el nuevo integrante de la familia

Aunque inicialmente pensó en recuperarlo para darlo en adopción, el cariño fue más fuerte.

Paula decidió adoptarlo y ahora forma parte de su familia.

“Manolo se unió a la familia”, confesó, dejando ver lo feliz y ilusionada que está con su nuevo compañero.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Paula ChavarríaRepretel
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.