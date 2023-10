Paula Chavarría les tiró duro a los padres que no sirven para nada

Paula Chavarría se refirió a un tema que le podría molestar a muchos. (Instagram)

La guapa influencer Paula Chavarría dejó sorprendidas a sus seguidoras, después de mandarles un mensaje a aquellos padres que no están presentes en la vida de sus pequeños.

Y aunque Chavarría no es mamita, utilizó sus redes sociales para darles un mensaje a sus seguidores, después de ver un video que decía: “Cuando veo un hombre viviendo la vida de soltero, mientras su mujer está embarazada”.

“Admiro demasiado a las mamás solteras, que les toca ese trabajo tan difícil solas, porque hubo un hombre que no sirvió para nada, un irresponsable, que anda por la vida jugando de soltero, como si no tuviera una responsabilidad. No entiendo cómo andan tan tranquilos por la vida siendo malos padres, siendo padres ausentes, así que un aplauso para esas mamás solteras y papás, porque hay muchos casos en los que la situación se vive al contrario” comentó.

La macha también expresó que el trabajo de una mamá soltera o un papá soltero, es de admirar, ya que es muy cansado y más solos.

LEA MÁS: ¡Y sigue la cuuumbia! Paula Chavarría estaría saliendo con el ex de una famosa modelo

También se refirió a las parejas, donde comentó que no importa si una pareja con hijos se separaba, pero agregó que deberían ser siempre responsables.

“Está bien si la relación no funciona, pero sean padres responsables y presentes por favor, si la mujer está embarazada tienen que apoyarla mucho más”, concluyó.