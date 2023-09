Paula Chavarría reveló las claves para enamorarla y hay una bastante curiosa

Paula Chavarría habló de cómo se puede enamorar su corazoncito. (Instagram)

Paula Chavarría les dio pistas a los interesados en conquistar su corazón solterito sobre cómo hacerlo y entre las claves que reveló hay una bastante curiosa.

La locutora y periodista confesó en sus redes sociales algunas cositas que la derriten de alguien que pretende conquistarla, luego de que un seguidor en Instagram le preguntara “¿cómo enamorarte?”.

“Siento que eso fluye, porque han llegado personas a mi vida que han hecho todo lo que a mí, normalmente, me gusta que haga un chico para poder estar con él, y como que simplemente no fluyen las cosas, o no hay química o algo así”, inició su respuesta la guapa expanelista de Conexión fútbol.

Después de eso, Pau soltó todas las cosas que la enamoran y que le hacen sentir con maripositas en el estómago; así que si usted es un admirador de ella, tome nota.

“Entonces, primero que todo tiene que haber una química, una conexión con esa persona, que eso no se puede forzar, y si hay química me encanta que sean intensos. La verdad que sí, me encanta que esté ahí pendiente de cómo estoy, hablándome. Me gustan las cosas a la antigüita como las rosas, los chocolates, cosas así lindas; eso me derrite. Que me lleven a tomar café, que me compren un queque de chocolate, es fácil”, confesó la joven, de 25 años.

Pero hay algo bastante curioso que enamora más de la cuenta a la exVM Latino y es el trato que su aspirante a galán tenga con un mesero si la lleva a algún restaurante. Así como lo leyó.

Todo esto enamora a Paula Chavarría

“Me importa mucho también el trato que le da a las personas a mi alrededor, a mis amigos o si salimos a un restaurante, como trata al mesero, eso para mí es importante y me puedo enamorar de una persona por eso”, comentó.

Asimismo, la guapa de Pau dijo que a ella le gustan los novios bien “pegas”, que la estén abrazando y dando besitos. “Esas cosas sí me enamoran”, finalizó.

Chavarría tiene ya bastantes meses soltera, luego de que el año pasado terminara la relación amorosa que mantuvo por varios años con el actual jugador del Herediano, Fernán Faerrón.

El futbolista ahora es pareja de la espectacular modelo y cantante, Laura Ortega, con quien Pau ha protagonizado una que otra discusión por su pasado con el jugador florense.

Fernán Faerrón es el último novio que ha tenido Paula Chavarría.

