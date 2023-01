Paula Chavarría no perdió la oportunidad y tiró indirecta con canción de Shakira

La nueva pieza de Shakira en que se le va de plancheta a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía tiene pinta de convertirse en todo un himno para muchas mujeres, entre ellas la guapa locutora Paula Chavarría.

La bella muchacha aprovechó el lanzamiento del tema, que está pegadísimo a nivel mundial, para grabar un videíto cantándola a todo galillo, que sin decir nada, más bien dice mucho.

Pau interpreta la parte que de dice ”Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

¿Envió Paula Chavarría un filazo a Fernán Faerron por las fotos con Laura Ortega?

Esto mucha gente, sin ser adivina, de una vez lo tomó como un nuevo filazo para su ex Fernán Faerron y para su nueva pareja Laura Ortega, quienes jalan desde diciembre del año anterior.

Esta indirecta se suma a la lista de mensajitos camuflados que ha tirado la guapísima locutora desde que se dio cuenta que el futbolista y la cantante tienen una relación.

Todas las referencias en los filazos que le mandó Shakira a Piqué en su nuevo tema

No cabe duda de que ese novelón todavía no se termina y ahora tocará esperar la respuesta de Laura, pues si algo la caracteriza es que es de las que no se queda callada cuando algo la inquieta. ¡A comprar palomitas!