Paula Chavarría recibió un tentador ofrecimiento de un desconocido solo para conocerla

Paula Chavarría era la presentadora del programa Club Gamers de Repretel. (Instagram)

La presentadora Paula Chavarría es una joven muy guapa, razón por la cual le sobran los admiradores, más ahora que está tan activa en redes sociales.

Basta con que ella comparta unas fotos en traje de baño para que le empiecen a enviar piropos y uno que otro hasta se atreve a echarle los perros de una vez.

La exconductora del espacio Club Gamers, de canal 6, contó en sus redes que en una ocasión un supuesto seguidor que quería conocerla, le hizo un tentador ofrecimiento con tal de que saliera con él.

El hombre hasta consiguió su correo personal y le escribió constantemente para tratar de convencerla.

“Una vez un chico, un señor, muchacho, no sé, un hombre, consiguió mi correo y siempre me mandaba correos y correos de que, por favor, le aceptara una cena y me regalaba 1.500 dólares, que nada más era ir a cenar. O sea, a mí siempre me ha dado miedo todo ese tema, porque hay gente loca, ya saben, y no sé, no creo en que alguien nada más quiera regalarle a uno 1000 dólares, 2000 dólares y ya, y después no pedir nada a cambio. Es lo que yo pienso y creo”, mencionó.

Chavarría contó esta anécdota para hacer un llamado de que hay que “desconfiar de todos y de todo”, porque ahora cualquier estrategia puede ser usada como una trampa para hacer un daño o como estafa.

Paula Chavarría es muy hermosa y no por nada algunos hombres quieren conocerla personalmente.

Según explicó, dicho recuerdo le vino a la mente luego de que una amiga le contara que le llegó un mensaje que querían hacerle un SINPE “por equis monto” y que, al parecer, es una nueva modalidad de estafa.

“¡Qué miedo, desconfíen de todo el mundo!”, recalcó la presentadora e influencer.

Ella actualmente tiene una relación con el futbolista José Gabriel Vargas, quien fuera jugador del Cartaginés.