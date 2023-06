Pedro Beirute defiende a su hermano de las acusaciones de Elena Correa

Pedro Beirute salió en defensa de su hermano, el también abogado Fernando Beirute. (Tomada de Facebook)

El reconocido abogado de familia Pedro José Beirute salió en defensa de su hermano, el también abogado Fernando Beirute, por todo el alboroto que se armó en el caso de la Miss Costa Rica Elena Correa, en las últimas horas.

A través de su cuenta de Facebook, el presentador del programa “Abogado en su casa”, emitió primeramente una aclaración y después defendió el accionar de su hermano, pues este martes se dio a conocer que renunció a ser el defensor de la exreina de belleza, en los casos que lleva en contra de su aún esposo, el empresario Carlos Rodríguez.

Pedro Beirute aclaró que él no conoce a la señora Correa y que decidió hacer dicha publicación porque mucha gente cree que es él quien la defendía.

El abogado Fernando Beirute renunció a la representación de Elena Correa.

Después contó que su hermano decidió hacerse a un lado en este proceso judicial, al ver que la modelo y cantante no quería seguir sus recomendaciones legales.

“Tengo entendido de que ante varias peticiones de mi hermano a su cliente de no continuar saliendo en medios dando declaraciones sobre un juicio tan delicado, ella prosiguió en esa actitud, la cual es contraria al criterio profesional de su abogado. Lo que al parecer no le gustó a dicha señora y le pidió la renuncia, pues ella no estaba de acuerdo en acatar las recomendaciones de su abogado. Todos saben que este tipo de juicios son muy delicados, contienen una serie de aspectos de índole sentimental, familiar y afectivo que no deberían ventilarse en medios ni redes sociales, pero bueno, a muchos les gusta realizar este tipo de actuaciones con lo cual mi hermano no estuvo de acuerdo diciéndole que no continuaría representándola”, publicó.

Además, contó que ya lo han llamado varios medios para conocer su opinión al respecto y que se negó debido a “lo privado de estos temas”.

“Sugiero a quienes no saben o conocen de estos temas, más allá de lo que se publica, que se abstengan de criticar sin razón o fundamento alguno, no solo a mi hermano, sino a su servidor, por el daño moral en que se incurre”, concluyó el abogado.

En horas de la mañana, Correa le dijo a La Teja que le había pedido a su abogado que renunciara porque no la atendía ni la asesoraba como quería, por lo que estaba inconforme por esa situación.