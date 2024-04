Pedro Capmany rompió el silencio tras ser acusado de supuesto abuso sexual

Pedro Capmany se defendió de los acusaciones de supuesto abuso (JOHN DURAN)

Pedro Capmany respondió con un fuerte mensaje a las polémicas declaraciones que lo acusan de supuesto abuso sexual.

En los últimos días, la página de Instagram, “Mujeres Alerta CR”, ha publicado una serie de testimonios anónimos sobre supuestos acosos, abusos, propuestas y demás de algunos artistas nacionales, entre ellos Capmany.

Con respecto al artista, hay una publicación con una captura de pantalla donde una joven asegura en el 2019, supuestamente él abusó de ella cuando solo tenía 16 años de edad.

“Pedro Capmany abusó de mí cuando yo tenía 16 años de edad, recién cumplidos, en junio del 2019, aunque varias veces le dije que no. Yo solía ir a muchos conciertos de él y se comenzó a establecer ese vínculo, el intercambio de mensajes, respuestas a historias y mensajes subidos de tono empezaron en el 2015″, dice una de las imágenes.

Ante las dudas de muchas personas, compartieron capturas de chats como aparentes pruebas, demostrando que había una conversación entre ambos, donde hablan de conciertos, coincidir en algún lugar y más.

Ante lo viral de las publicaciones, el cantante respondió con un corto comunicado en su cuenta de Instagram.

“En este momento están circulando fragmentos de una conversación sacada de contexto, con una persona que hace acusaciones muy graves en mi contra. Conozco a... desde hace muchos años y siempre la traté con respeto por la amistad que tenía con su familia, su mamá y ella, desde que comenzaron a asistir a mis conciertos en 2018 SIEMPRE JUNTAS”, empezó.

Más adelante agregó que él tiene la conversación completa y que pese a que las acusaciones son de algo que habría pasado en el 2019, mantuvieron comunicación por más tiempo.

“Estos hechos se denuncian del 2019, pero yo tengo el resto de la conversación que prueba que todo está tergiversado y que, hasta el 2021, sostuve una ocasional comunicación con ella, su familia y algunos amigos. Tanto que ella misma me pidió favores como videos para sus proyectos, seguía asistiendo a mis presentaciones, me pidió apoyo cuando comenzó a cantar, me felicitaba para el cumpleaños, me pidió que fuera a la graduación, a cantar y otras más de ese tipo”.

Capmany concluyó diciendo que es inocente y que tomará medidas legales, porque considera que solo quieren hacerle daño.

“No he tenido una intención impropia con ella y estos fragmentos de la conversación son escogidos al propio para dañar mi honor y causarme grave perjuicio. Ya me estoy asesorando legalmente, ya que la intención es clara de dañar mi imagen, mi carrera y mi familia”, concluyó.