Película sobre sex influencer causa polémica debido a su protagonista

La cinta “Pornomelancolía” que compite en Sección Oficial por la Concha de Oro, el máximo galardón del Festival de San Sebastián, se presentó en medio de la polémica generada por su protagonista, el sex influencer Lalo Santos.

Elenco de la película "Pornomelancolía".

A pocos días de iniciar el festival, Santos comentó en su cuenta de Twitter que, “se supone que debería estar alegre porque voy a ser exhibido próximamente en el Festival de Cine de San Sebastián, la verdad es que el proceso para hacer ‘Pornomelancolía’ fue muy duro para mí. De conocer todo lo que iba a suceder definitivamente no hubiera grabado esa docuficción. No asistiré a la proyección porque no estoy de acuerdo con las condiciones en las que se realizó la película, hubo graves fallas en la planeación, además de falta de capacidad y sensibilidad por parte del director y la producción. La película recrea los sucesos de una persona deprimida y que hace porno, es decir, un lapso importante de mi vida”.

El actor se quejó de la falta de profesionalismo y el abuso que sintió al hacer este proyecto en el que se explora la figura de Lalo Santos como sex influencer, quien está presente en la filmación de la película del director mexicano llamado, “el Diablo”, que es una cinta porno gay de la productora Meco films que tiene como personajes a Emiliano Zapata y Pancho Villa, entre otros.

Según Abramovich, esta película surge de su interés por invitar a personas a convertirse en personajes, “pienso que todos vivimos interpretando personajes para sobrevivir en el mundo. Cuando conocí a Lalo Santos en las redes sociales sentí mucha fascinación por cómo había creado esta celebridad. Cómo Santos juega con ser un macho mexicano que a la vez logra profundizar y trabajar en los temas que me interesaba tocar con este proyecto como el racismo, el colonialismo, el VIH”, explicó el director que sigue sin entender qué es lo que sucedió con su protagonista en los últimos días.

Para Abramovich, la mezcla de la docuficción que hacía con Lalo Santos y la incorporación de escenas de la película porno que rodaba ‘el Diablo’ fue crucial, “eran como dos películas hermanas porque realmente se está filmando una cinta porno donde aparecen las figuras de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Y era como si de pronto, Pornomelancolía, tomaba prestado el escenario de esa película para hablar de nuestros temas”, apuntó.

Acerca de cómo fue el proceso de filmación, el director explicó, “la primera vez que conocí a Lalo nos sentamos a tomar un café y le dije que iba a ser difícil definir entre la ficción y el documental porque a través de nuestras conversaciones iba a surgir un guion al que yo le llamo guion hipotético y que tiene que ver con la confianza porque hay muchas escenas de la película inspiradas en cosas que él me contó y otras que son producto de la imaginación. En ocasiones el rodaje parecía más un documental y en otros más una ficción”.